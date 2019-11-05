进博会为古巴和世界各国提供合作机遇

古巴通信部长豪尔赫·路易斯·皮尔多莫（Jorge Luis Perdomo）。

人民网北京11月5日电（亚瑟夫、实习生周雨、实习生李昀谨）第二届中国国际进口博览会今日开幕。古巴通信部长豪尔赫·路易斯·皮尔多莫（Jorge Luis Perdomo）日前接受人民网记者专访表示，进博会为古巴和世界各国提供机遇，所有受单边主义及贸易保护主义措施影响的国家都能在进博会找到相应的发展空间。

进博会是古巴和世界各国的机遇

“进博会有着重要的特殊意义，反对所有单边主义以及贸易保护主义，主张贸易拓展、多边贸易和国际贸易。”豪尔赫·路易斯·皮尔多莫表示，古巴参与了2018年的进博会，今年也参加第二届进博会。我们把进博会视为古巴和世界各国的机遇。古巴可以带着自己的经验来中国，也可以从中国学习到新东西。进博会也是应对某些国家建立单边主义实行经济、贸易和金融封锁的可行措施。

古巴在进博会上力求扩大出口和贸易多样化

同去年一样，古巴今年也派出各领域企业组成的代表团出席大会：包括农副食品、工业、建筑、生物技术以及制药业——制药业也是古巴最有声望的领域——同时还有医药服务、教育和文化企业。这支由实体企业组成的代表团在古巴富于服务、解决方案和产品方面的经验。

“我们怀着扩大国内出口和贸易多样化的目标来中国。我们期待找到一个扩大古巴对中国出口的空间。”豪尔赫·路易斯·皮尔多莫解释说，在这方面，找到两国之间的贸易平衡有助于今后的几年中双边贸易增长。古巴也乐于寻找潜在的中国投资者。古巴现在改善经济方面的措施激励了外国直接投资，也为旅游业、工业和其他产业提供了机会。

中国是古巴在贸易领域的战略伙伴

古巴与中国有着多年的良好外交关系。从共同的价值观和对国际事务的准则方面来看，古中如同兄弟。中国想要扩大多边贸易的想法有利于贸易公平。

在豪尔赫·路易斯·皮尔多莫眼里，中国是古巴最重要的贸易伙伴之一。在技术、交通、建筑等方面，两国贸易往来频繁。中国是古巴在贸易领域的战略伙伴。

中国助力古巴数字电视发展

“古巴使用了国际电信协会认可的中国数字电视标准，在此技术帮助下，古巴的数字领域电视节目计划也得到了发展。”

两国信息技术和急剧增长的互联网企业一起努力，并不断加强着双方企业的联系。网络安全方面，两国在2014年签署了合作协议，为了加强该领域的合作，古巴将在进博会期间参观中国网络空间安全协会。

当今人工智能是信息与沟通技术的中心，所有的电信技术、视听技术、多媒体以及互联网技术等等，都是人工智能发展上的重要分支。中古两国的大学具有很大的研发知识潜能，高等教育系统有着紧密的联系，也有直接的交流。近期为建设人工智能实验室，双方签署了一项合约。

进博会为古巴扩大出口提供机遇

为了在经济方面获得更高效、更好的结果，古巴致力于提升产品和服务出口，在出口中融入更高附加值。不仅是产品，还有服务。

中国是古巴产品和服务的一大目的地，古巴是个小国，要更好地融入中国市场。上海国际进口博览会给了我们扩大出口的可能性，也是获得更多外汇收入的路径，也将潜在投资者吸引到需要更多资本的领域。我们也欢迎中国在古巴进行投资。

豪尔赫·路易斯·皮尔多莫说，第一届进博会上，古巴国家主席迪亚斯-卡内尔高度重视并率团参加。作为代表团的一员，他在上海进博会中的出现极大地激励了古巴公司。今年，我们更加努力地推动两国企业合作，监测市场动向，推动古巴商品和服务的知名度。

中国是一个伟大的国家，有着丰富的文化底蕴，多元民族和商贸机遇。第一届进博会之后，古巴有一批企业已经与中国企业建立了商业关系，这是一个逐渐夯实道路的过程。

中古将迎来建交60周年 友谊勋章见证两国友好

明年是古巴和中国建交60周年，古巴是拉丁美洲第一个与中华人民共和国建交的国家。

“在庆祝新中国成立70周年系列活动中，中国授予古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗友谊勋章，有着独特的意义。劳尔·卡斯特罗带着爱意、敬意和两国人民的兄弟情谊接受了勋章，”豪尔赫·路易斯·皮尔多莫坦言，古巴电视台也对阅兵活动进行了转播，古巴人民也收看到新中国成立70周年庆典的所有仪式。对于古巴人民来说，这确实是证明两国友好关系的良好契机。

(责编：燕勐、刘洁妍)