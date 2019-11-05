举办进博会是今日中国自信的一种体现

人民网讯（记者 徐伟）在第二届中国国际进口博览会（简称“进博会”）举办前夕，首届进博会参展商印尼百家适集团董事长、印尼中华总商会常务副总主席兼执行主席张锦雄就进博会等相关话题接受了记者采访。

张锦雄对记者介绍说：“今年是我们集团第二次参加进博会，在去年的首届进博会上，我们推介了本集团生产的日化、咖啡等产品，也非常高兴认识了来自世界各地的同业者，并有幸与大家切磋、交流，收益良多。印尼作为世界第四大人口国，既是全球瞩目的新兴市场国家，有着巨大的市场潜力，同时也是一个物产丰富，文化多元包容的国家。但相较于东盟其他国家而言，印尼的品牌和产品在中国市场被消费者认识、了解的程度还远远不够。进博会是一个非常好的平台，有助于印尼企业向中国和世界介绍印尼国家、印尼资源、印尼品牌和产品。”

张锦雄认为，随着中国经济不断发展，中国消费者对于品质生活的追求在逐步提高，对于天然的原产地产品需求也与日俱增。他说：“此次，我们集团带来了主要用于家居生活净化空气的椰壳活性炭等产品，以及印尼的精品咖啡豆产品。印尼作为全球第四大咖啡种植和出口国，盛产品质优越的咖啡豆，其中就包括享誉全球的猫屎咖啡，因为其产量稀有，品质管控严格而备受咖啡爱好者的追捧。我们希望能将这些真正天然、正宗的印尼特产带到中国消费者面前。”

张锦雄表示，经过多年的建设和发展，中国经济社会取得了巨大进步。一个直观的标志是，百姓的钱包鼓了，消费能力和需求也大幅提升了。他说：“通过进博会这一平台，主动让海外品牌、厂商进入中国，不得不说，这正是今日中国自信的一种表现。”自中国加入WTO以来，我们看到中国不仅仅是在做好自身的经济建设，这个全球最大的消费市场和当今全球第二大经济体，坚持采取多种方式，逐步降低关税，通过大量的保税区、跨境电商平台等途径，以更优惠的价格，让广大中国消费者更加高效、便捷地享受海外优质产品。在这一过程中，也为不少海外品牌进入中国市场创造了更加便利的条件。

张锦雄还说：“我们衷心希望进博会能够坚持举办下去，更希望中国消费者能够喜欢印尼的产品。欢迎中国朋友来印尼旅游观光，品尝印尼美食，体验印尼丰富多彩的文化，增进两国人民之间的沟通与了解。”

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