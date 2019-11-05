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“只有不到1%的垃圾无法回收利用”（他山之石）

——比利时布鲁塞尔可回收垃圾分拣中心见闻

本报驻比利时记者 方莹馨

2019年11月05日05:29  来源：人民网－人民日报
 

　　图为一名比利时小女孩在家中进行垃圾分类。
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　　统计显示，在比利时，采取垃圾分类的家庭比率约为90%。2018年家用包装废弃物的回收率高达89％，在欧洲居首位

　　垃圾分类被列为学校教育的一门“必修课”。从幼儿园到大学，政府通过发放指导手册、举办知识讲座、组织实地观摩垃圾处理厂等多种方式开展环保教育

　　近年来，比利时更加重视从源头减少垃圾的产生。重环保、零浪费以及可持续发展的观念已经深入人心

　　 

　　普通的比利时家庭里，常常可以看到几种不同颜色的袋子，它们在家庭生活中必不可少：白色的是用来装厨余垃圾等不可回收垃圾的袋子；蓝色的袋子用于装塑料瓶、金属包装罐和饮料盒等废弃物；黄色袋子装废纸、纸板等；绿色袋子装树叶、枯枝等园林垃圾……

　　比利时的垃圾处理如何做到精细化？如何让环保的观念真正深入人心？记者来到位于比利时首都布鲁塞尔的一家可回收垃圾分拣中心，亲身观摩了解了这里的垃圾回收系统。

　　垃圾处理基本实现了全自动化操作

　　上午9时半，这里的回收工人已“满载而归”，正在将从大街小巷收集的垃圾袋在分拣中心内卸货。引导记者参观的讲解员杰罗姆·瓦特莱德介绍，布鲁塞尔市所有的蓝色和黄色垃圾袋都被运到这里。分拣中心每年可处理2万吨塑料瓶、金属包装罐、饮料盒以及8万吨废纸及纸板。

　　高大的厂房内，巨大的机器和传送带被刷成蓝色和黄色，标明不同类型垃圾的分拣处理线。厂房里有些许异味和粉尘，但整体干净整洁。垃圾车进进出出，却很少看到工人操作的身影，这里基本实现了全自动化操作。

　　蓝色区域主要收集可回收包装，分拣步骤多、技术较为复杂。首先，机器将蓝色垃圾袋打开，两名工人手工分拣垃圾，将误放的垃圾取出；接着，风力传动装置将垃圾袋吹走，垃圾按不同种类被自动分拣到几个传送带上。通过光学识别颜色和材质，机器将不同颜色的PET塑料瓶、饮料纸盒等区分出来；利用磁力探测方式，可以“锁定”金属包装罐；对铝制金属的专门检测则负责“挑出”铝制包装。

　　在另一边的黄色区域，大纸板、白纸、文件纸、报纸等不同类型的废纸也通过自动识别被分拣出来，送往不同的传送带。

　　运送到分拣中心的垃圾极少有误放的情况。垃圾回收工米歇尔介绍，所有垃圾袋都是透明的，这样市民误放垃圾，很容易就会被发现。对于误放或在规定时间外堆放的垃圾，回收工人会给垃圾袋贴上拒收的标志以示警告，如多次不改，则将面临60至600欧元不等的罚款。

　　分拣中心所属公司还设有一家垃圾焚烧厂，通过焚烧不可回收垃圾，可以生产用于发电或供暖的能源。“最后的步骤才是填埋。”杰罗姆说：“在比利时，只有不到1%的垃圾无法回收利用。”

　　“形成从垃圾到产品的完整闭环”

　　“6.7万个330毫升的铝制罐可以回收1吨铝材。这些回收的铝材可以生产265辆自行车，节省2.4吨铝土矿、1000升水、一台冰箱使用129年所需的能量、一辆中型家用汽车行驶4.5万公里的排放量等。人们知道垃圾分类后的真正用途，才能多一分理解和支持。”杰罗姆告诉记者，从1998年开始，分拣中心承担着比利时垃圾分类教育的任务，他和同事每年要带领上千市民在此参观。

　　垃圾分类被列为学校教育的一门“必修课”。从幼儿园到大学，政府通过发放指导手册、举办知识讲座、组织实地观摩垃圾处理厂等多种方式开展环保教育。

　　两个小时的参观行程安排紧凑。参观者在向导的带领下进入厂房和教学室，看视频、听讲解、互动问答。教学室是厂房上方搭建的一个玻璃房，可以俯瞰分拣中心全景。里面有用于教学的电子屏幕和一系列互动设施，可以让参观者学习垃圾回收利用的过程、原理、意义。其中最直观的教学设备是一组展示柜，每个柜子都设有三个透明窗口，分别摆放着不同种类的垃圾、垃圾分拣处理后产生的原料、循环利用制成的产品。通过展示柜的介绍，参观者可以直观地“看到”矿泉水瓶经处理后被粉碎成PET原料，这些原料最终用来制作聚酯纤维面料的衣服。

　　生活中常见的鸡蛋盒、文件袋、汽车模型、硬纸板等都可以用回收垃圾制作而成。在家庭中初步分类的垃圾在分拣中心实现了更精确的划分，再被压缩捆扎，卖到有需要的企业进行循环利用。经过分拣处理的垃圾价格并不便宜，但仍有不少企业购买。“企业认同循环经济和可持续发展的理念，而公众对可回收垃圾生产的环保产品的接受度越来越高，从而形成了相当规模的市场，形成从垃圾到产品的完整闭环。”杰罗姆介绍。

　　“助力打造‘零垃圾’环境”

　　近年来，比利时更加重视从源头减少垃圾的产生。重环保、零浪费以及可持续发展的观念已经深入人心。

　　可以说，垃圾分类越精细，回收利用就越精准，处理的费用也就越低。例如推广使用新的橙色垃圾袋，专门用来装食物残留物，就是更为精细化的体现。“新袋子的使用让回收利用的种类划分更加精确，从原来的全部焚烧，变为一部分可以用于堆肥或其他。精细化依然是未来垃圾分类的方向。”杰罗姆介绍。

　　在分拣中心教学室的墙上贴着一张垃圾处理流程的海报，前两步分别是预防垃圾产生和重复使用，第三步才是垃圾分类和利用。

　　一同参观的布鲁塞尔市民塞西尔最近开始实践“零垃圾”生活方式。“现在我外出吃饭都自带饭盒和餐具，喝完的啤酒瓶用作花瓶，用回收的布料自制购物袋，还用板材搭了一棵很多年都可以使用的圣诞树。所有努力都能助力打造‘零垃圾’环境。”塞西尔表示。

　　为减少垃圾生产，比利时政府也在积极行动，增加回收品类，鼓励重复利用。在布鲁塞尔埃特尔贝克区政府门厅，摆放着大小、颜色、形状各异的回收箱，电池、灯泡、眼镜、滤芯、食用油瓶等都有相对应的箱子，墙上还张贴了详细的重复利用“攻略”。门厅中还有一个橱柜，里面放着酒杯、书籍、花盆等二手生活用品供市民免费挑选。区政府工作人员介绍，该区开展了几十个环保项目，通过电影放映、农场体验日、讲座和交流等多种形式倡导环保、零浪费、可持续的生活方式。

　　环保组织“欧洲零废弃”废弃物管理专家费伦·罗萨表示：“分类、回收等方法固然重要，但实现物品重复利用，才能从源头上减少垃圾的产生。”

　　（本报布鲁塞尔电） 


　　《 人民日报 》（ 2019年11月05日 18 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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