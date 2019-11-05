美国美敦力公司——

将近一半展品属首次亮相

本报记者 白 阳

去年12月，在位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内的博鳌超级医院，南京鼓楼医院教授徐伟负责完成了中国首例Micra经导管植入式无导线心脏起搏器临床市场化植入。

由美国美敦力公司推出的这款心脏起搏器仅有维生素胶囊大小，体积比传统心脏起搏器减小93%，重量仅约2克。它也是首届中国国际进口博览会上引进的高端医疗科技产品之一。

“这充分体现了进博会的溢出效应。”美敦力全球高级副总裁兼大中华区总裁顾宇韶表示， Micra经导管植入式无导线心脏起搏器参加首届进博会后仅一个月时间，就在海南实现了中国首例市场化应用。今年6月11日，Micra经过国家药品监督管理局创新医疗器械特别审批程序，获得了临床应用批准，正式在中国上市。

顾宇韶说：“进博会充分展示了中国庞大的市场容量和澎湃的经济发展动能。中国政府正不断扩大包括医疗领域的各领域开放，我们将更加坚定地深耕中国市场，助力中国健康事业发展。”第二届进博会上，美敦力将展出近50件医疗科技产品，集中反映智能化、早诊早治、微创治疗和远程医疗等国际医疗趋势。其中，将近一半展品属首次亮相。

德国雄克公司——

仿人机械手 展后成明星

本报记者 陈尚文

还记得庆祝中华人民共和国成立70周年大会群众游行的辽宁彩车上，有一款机器人与两位小朋友一起六手连弹钢琴，共同演奏《我和我的祖国》吗？

这款名为“多可”的机器人由沈阳新松机器人自动化股份有限公司生产，机械手则是德国雄克公司生产的仿人五指机械手。它是首届进博会的“明星展品”。当时，为了能和这个“聪明灵巧”的机械手握握手，很多观众不惜排队等上半小时。

主动握手、竖大拇指点赞、打胜利手势……这款仿人五指机械手都能轻松完成，甚至连捡绣花针、取钥匙开锁、分拣物品，也不在话下。据介绍，这款仿人五指机械手专为辅助机器人和服务型机器人而研发设计，可以用于装配工作站以及物流中心分拣不规则物品，也可以在航空航天、核能检测等特殊情境中完成“人手不能完成的任务”。

参加完首届进博会后，仿人五指机械手的销量翻了好几倍。“收获令人惊喜”，雄克中国区总经理杜尚俭说，展会上有5家企业和20多家科研机构“慕名而来”，甚至之前公司业务未曾涉及的行业，也有企业抛来了研发合作的“橄榄枝”。

杜尚俭说，进博会给参展企业带来了实实在在的收获。通过进博会，雄克公司与中国伙伴深化了合作，公司的产品也获得了更多应用和向中国消费者展示的机会。和沈阳新松的合作就是德中两国在机器人领域深化合作的生动例证。

杜尚俭表示，借助进博会，中外技术合作碰撞出更多火花，各国企业对中国市场的巨大机遇和高水平开放有了深入了解，更加坚定了同中国共同发展的信心。

法国欧莱雅集团——

多款彩妆成热销爆款

本报记者 暨佩娟

10月23日，法国欧莱雅集团旗下三熹玉品牌的中国大陆首家线下旗舰店在北京开业。它占地约400平方米，刷新了欧莱雅中国旗下品牌单店规模的纪录。

“这不就是‘小红书’上的三熹玉吗？”看到在社交媒体上被追捧的彩妆产品近在眼前，一位年轻女孩兴奋地挑选了几根方管唇膏，站在试妆镜前涂抹起来。她告诉记者，旗舰店商品的价格和海淘价格相近，“简直太方便了”。

去年11月，三熹玉品牌随同欧莱雅在首届进博会上亮相，多款彩妆单品随即成为热销爆款：今年1月，三熹玉在天猫开设官方旗舰店；2月份的天猫“超级粉丝日”活动中，日销售额达1455万元人民币；天猫618购物节，三熹玉销售在彩妆产品中排名第七。

“从去年6月到今年6月，三熹玉在淘宝上的搜索指数增长了6倍。”欧莱雅三熹玉品牌中国总经理马岚表示，在首届进博会上的亮相，让三熹玉在中国市场上的知名度得到前所未有的提升。

在马岚看来，进博会是中国扩大对外开放和推动全球贸易增长的窗口，也是展现中国市场机遇的绝佳平台。“进博会是引进新品和制造爆品的‘加速器’。海外小品牌如果能利用好进博会这个重要平台，即使不在广告上大量投入，也可以搭乘‘快车’，迎来发展的春天！”

巴拿马普利米欧·瓜伦塔集团——

巴拿马菠萝大受欢迎

本报记者 韩晓明

“感谢进博会给了巴拿马菠萝进入中国市场的机会，相信菠萝能让中国消费者感受到巴拿马风情。”接受采访时，巴拿马普利米欧·瓜伦塔集团经理拉斐尔·贝尔姆德斯对第二届进博会充满期待。

去年11月，贝尔姆德斯带着巴拿马菠萝产品参加首届进博会。得益于独特的光照、土壤和水分条件，甜度高、口感好的巴拿马菠萝大受欢迎。

去年12月，在习近平主席访问巴拿马期间，中巴两国元首共同见证了多项双边合作文件的签署。菠萝是中巴农业合作协议的重要内容。“中方表示欢迎巴拿马海产品、肉类、菠萝等出口，这令我们很振奋。”贝尔姆德斯说。巴拿马菠萝成为第一个参展进博会后，实现正式准入中国市场的水果。“甜蜜的菠萝开启了我在中国的‘甜蜜事业’。”

近日，20多吨巴拿马菠萝已通过海运集装箱运抵上海洋山港。贝尔姆德斯希望借助进博会的平台优势，进一步提高巴拿马菠萝的知名度，结识更多中国合作伙伴。

赞比亚睦朋得公司——

赞比亚蜂蜜，一下子打响了

本报记者 王 慧

“首届进博会上，有7000多人品尝了我们的蜂蜜，不仅有中国顾客，还有来自新加坡、意大利、沙特等国的客户。我们的品牌一下子就打响了。”说起首届进博会的场景，赞比亚睦朋得野生蜂蜜有限公司董事长张展平依旧很激动，“其中有两家经销商在会上主动找我们，签了1000多万元人民币的购销合同。这一年，我们的销售量增加了一倍！”

赞比亚位于非洲中南部，气候温和宜人，适合各类花木生长。其中一种名叫“睦朋得”的果树分布广、花期长，是非常好的蜜源果树。然而，当地人却苦于没有资金和技术，难以建立符合国际卫生标准的生产厂家。

2015年，一个偶然的机会，张展平了解到赞比亚蜂蜜，并决定投资设厂。中国企业来到赞比亚不少农户家中，帮助安装蜂箱，指导他们用蜂蜡引来野生蜜蜂筑巢采蜜。

2018年10月，赞比亚首次向中国出口3.45吨野生有机蜂蜜，这是中非合作论坛北京峰会上达成的合作成果之一。紧接着，在首届进博会上，赞比亚蜂蜜成为“明星产品”，受到各界关注。

张展平由衷地说：“我们企业蜂蜜卖得好能赚钱，当地民众加入采蜜队伍，也赚钱。不仅减少了贫困，增加了就业和收入，环境最终也得到了保护。蜂蜜，对当地人来说是财富，对全球消费者来说是健康。这不就是共赢吗？这不就是共建人类命运共同体吗？”

“越来越开放的中国，将为各国企业带来更多发展机遇。”张展平说。

日本佳能公司——

近百款产品参展

本报记者 陈尚文

首届进博会上，日本佳能公司推出“超级云佳印”服务。佳能公司副总裁执行董事小泽秀树说，在中国移动支付高速发展和创新企业迅速发展的大背景下，这一针对中国市场需求而开发的服务广受青睐。一年来，该服务用户数量增加约200%。比如在不少联合办公空间，使用者只需打开手机软件、扫描复合机屏幕上的二维码、上传文件这三步操作，就能简单完成打印，且文档标明了该名员工姓名，避免打印出无人认领或被人误拿的可能。

小泽秀树说，进博会提供了全面展示企业产品、技术及解决方案的良好契机。通过与客户的广泛交流，企业也能进一步感知中国市场的需求，推动自身产品创新，为企业发展提供动力。

本届进博会上，佳能携集团旗下6家企业的20余款解决方案和近百款产品参展，其中1.2亿像素CMOS影像传感器是首次在华亮相。此外，佳能还将展示在智能医疗、8K、OLED面板制造、机器视觉等前沿领域的新成果。小泽秀树说：“进博会是国际贸易发展史上的一大创举。我们坚信，越来越开放的中国，将为各国企业带来更多发展机遇。”

图片说明：

图①：11月4日，欧莱雅展台的工作人员正向顾客介绍其彩妆品牌。

本报记者 暨佩娟摄

图②：装备展区佳能展台的3D机器视觉系统。

本报记者 韩春瑶摄

图③：11月4日，美敦力公司工作人员向参观者演示智能外科手术器械。

本报记者 暨佩娟摄

图④：11月4日，装备展区，德国雄克公司工作人员与机械手互动。

本报记者 陈尚文摄

图⑤：上海进博会主会场。

视觉中国

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 06 版）

(责编：李枫、岳弘彬)