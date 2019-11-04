“当代中国文学批评史”丛书发布 展示中国风格

人民网讯 10月31日，由中国社会科学出版社主办的“当代中国文学批评史”丛书发布会暨中国文学批评70年学术研讨会在京召开。

中国社会科学院原副院长张江指出，70年来，中国文学批评从自我封闭到对外开放，从体系构建到自主创新，经历了曲折而辉煌的不平凡发展历程。构建新时代中国文论话语体系，要坚持实践性。理论要与实践结合，特别是与批评结合。文学理论要指导文学批评，文学批评要在文学理论的指导下进行。要本着“古为今用，洋为中用”的方针，吸收一切对我们有用的理论资源，立足中国实际，推进理论创新，用新时代的新理论，阐释和指导当代中国的文艺实践，包括中国文艺批评实践。

中国社会科学出版社社长赵剑英认为，党的十九大报告指出，要坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，建设社会主义文化强国。这就要求无论是学术研究者，还是文化传播者，都应“坚守中华文化立场，引导人们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观”。将历史上出现的思潮、观念、理论放回历史语境中去，形成立足于中国实际的批评史，才能为新时代文学批评的发展和繁荣助力。

中国人民大学文学院教授程光炜表示，小说批评史的写作难点在于一是要对小说批评史进行明确的判断；二是看材料做准备时间长；三是当代小说批评史还在沉淀中，很多优秀的作者在世，他们还在进行活跃的创作；四是要收起个人喜恶，客观地描绘和勾勒出中国小说批评史70年的发展变化。

中南大学教授欧阳友权谈到，《当代中国网络文学批评史》的特殊性在于研究对象出现的时间比较短，中国网络文学发展不过是二十几年的时间，定义网络文学还在争议，做一部优秀的批评史是一种挑战。网络文学的特点有两点，其一是作品的数量浩如烟海；其二是广大网友书写了海量的文学批评文章。

中国社会科学院大学校长张政文教授评价了丛书的三个特点。第一，重新书写了中国当代文学批评史，具有独特性；第二，书写的过程中，丛书作者们重建了新的知识体系，在观念史和档案史中找准了坐标，具有平衡性；第三，在构造知识史的过程中努力对文学批评的现场做一种文化阐释的回应，具有反思性。

据悉，丛书分为十卷。结合了三十年来中国古代文论、西方文论和当代马克思主义文论的研究成果，对1949年至今的中国当代文学发展状况进行了系统梳理和分析，试图从文学批评的角度，体现当代的“中国特色、中国风格、中国气派”，为建构“中国特色社会主义文学理论话语体系”、繁荣发展中国文学研究助力。

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