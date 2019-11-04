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大美青海发展成就展向全球展示美丽中国·和谐家园

2019年11月04日10:35  来源：人民网
 

人民网讯 11月1日，由国家民委主办的“美丽中国·和谐家园——中国少数民族经济社会文化系列展”之“大美青海——新中国成立70周年青海民族自治地方发展成就展”在民族文化宫开幕。本次成就展将持续到11月9日。

展览分为“光辉照耀”“跨越发展”“生态优先”“团结进步”“脱贫攻坚”“再铸辉煌”6个主要版块。从不同角度，展示出青海多元的民族文化、独具特色的生产方式、多彩的民族风情和大美自然风光，并着重突出青海特色产业、生态文明建设、民族团结、脱贫攻坚等工作取得的辉煌成就。展览采取综合展示与青海省各市、州展示相结合的方式，序厅、正厅主要展出青海省民族自治地方70年来经济社会发展情况；东、西两厅主要展出青海省各市、自治州文化旅游、当地特产、非遗等内容。

“美丽中国·和谐家园”系列展是国家民委重要的品牌展览活动，通过图文并茂、影像视频等展览形式，生动展示在中国共产党领导下，少数民族、民族地区、民族关系、中华民族面貌发生的历史性巨变，展示党的民族政策的成功实践，展示“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的时代风貌。此次“大美青海”展全面呈现了新中国成立70年来青海经济社会取得的巨大成就，展现了多民族聚居的青海民族团结进步事业的丰硕成果。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)
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