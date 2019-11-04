中国“陇原文化”研究更好地向世界讲述丝路文化

人民网讯 11月3日，由甘肃省人民政府参事室、中国社会科学出版社、等单位共同主办的中国“陇原文化”研究（2019第1辑）新闻发布会在京举行。

甘肃省人民政府参事、兰州财经大学原党委书记梁亚民指出，我国文化旅游产业日趋繁荣，并成为助推区域发展的重要引擎。甘肃作为文化大省，拥有丰富的文化旅游资源,有“老天爷”赐予的得天独厚的黄河文化、“老祖宗”留下的独一无二的历史文化、“老百姓”创造的独具风情的民俗文化、“老前辈”传承的独树一帜的红色文化。 陇原文化深厚、悠久、多元、丰富，像黄河一样渊源流长，像黄土高原一样深沉厚重，像七彩丹霞一样绚丽多彩，像甘南草原一样开放包容，像敦煌莫高窟一样誉满世界。这些得天独厚的文化资源可以有力促进甘肃文化事业发展进入一个崭新的局面。

中国社会科学出版社党委书记、社长赵剑英指出，文化大省的建设离不开发达的文化产业的支持。甘肃历史文化资源丰富、内容丰富、特色鲜明，但文化产业发展仍处于起步阶段。要深入挖掘甘肃的文化资源和文化传统，顺应文化传承的规律，为当下文化的创新发展服务。该集刊关注甘肃陇原文化的产业化问题，具应用性、对策性，符合甘肃文化大省建设的需要；该集刊带有甘肃的地方文化特色，深入挖掘、整理、传承、弘扬甘肃渊源的陇原文化的丰富内涵，既有重要的学术价值，也有重要的历史与现实意义。

中国“陇原文化”研究主编刘金会表示，作为从事文化产业的企业，将充分利用好《陇原文化》研究集刊这一平台，加快建设合作落地项目，探索文化产业转化实践成果。充分发挥中国特色新型智库咨政建言、理论创新、舆论引导的作用，特别为中小型企业健康发展提供各项服务，是新时代发展的需要。中国《陇原文化》研究辑刊即是政府、企业、科研单位三者合作共赢平台。

中国社会科学院古代史研究所研究员杨宝玉表示，通过对敦煌学的研究，越来越发现甘肃历史文化非常深厚。毫无疑问，敦煌是甘肃文化的一张熠熠发光的名片，是甘肃文化的代表。而敦煌对甘肃历史和文化的记述非常详尽，从而让人们在今天仍可以通过敦煌文书和敦煌石窟艺术真切地认识甘肃的整个发展状况。“人文科学研究工作者如何服务现实”一直是杨宝玉思考的问题。她表示，《陇原文化》把各类研究成果整合起来，可以把对历史文化的研究与对当今社会文化建设的思考结合起来，为人文研究学者贡献国家、社会发展搭建平台、提供可实现的路径。

甘肃省张掖市甘州区委常委、宣传部长张洪清表示，《陇原文化》为下一步甘肃文化走向全国、走向世界搭建了一个非常重要的平台。集刊的发布为甘肃地区发展提供了雄厚的智力支撑，对成果的转化拭目以待。

中国社会科学院学部委员李景源认为，《陇原文化》集刊的推出，标志着对陇原文化的研究进入了一个新的时期和阶段。从集刊栏目的设定，特别是从刊物的学术性研究内容看，集刊品位高，是一个高规格的学术刊物。

甘肃香巴拉文化传媒有限公司经理李武介绍了陇原文化产业成果转化情况：在大地湾遗址公园内，将建设野生动物园和植物园，因地制宜发展旅游业，不断整合地方特色文化和自然禀赋资源，实现文化与旅游业的良性互动发展，从而助力文化旅游的融合发展；在甘肃庆阳拟建国家现代农业示范区，将其建成集太空农业种植、航天科技体验、航天科普教育等为一体的绿色高科技文化产业特征的生态园；建议在礼县建文化型主题公园,注重主题公园的文化展现，强调先秦文化的独特性和代表性，打造品牌吸引力；计划在甘肃建设陇原文化大学，探索产教联合体，真正做到以文化育人、以产教融合培育实用技能人才，不断提高学生思想水平、政治觉悟，为区域文化产业经济增长作出贡献等。

中国社会科学院哲学研究所纪委书记、副所长冯颜利在总结讲话中指出, 《陇原文化》的成功出版，标志着科研单位、政府、企业开展合作研究，在增强国家政策研究和服务方面取得了非常重要成果。特别是引导了地方政府开展文化产业建设项目，以合作研究的方式提升了智库建设。

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