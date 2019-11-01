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纪念《国际问题研究》创刊60周年研讨会在京举行

2019年11月01日09:00  来源：人民网-国际频道
 
新中国外交70年——纪念《国际问题研究》创刊60周年研讨会10月31日在北京举行。
新中国外交70年——纪念《国际问题研究》创刊60周年研讨会10月31日在北京举行。

人民网北京11月1日电 10月31日， 由中国国际问题研究院主办的新中国外交70年——纪念《国际问题研究》创刊60周年研讨会在京举行。外交部副部长郑泽光出席并转达了王毅国务委员兼外长对《国际问题研究》创刊60周年的祝贺。郑泽光在主旨演讲中指出，世界正在经历划时代变革，中国外交站在新的历史起点上。从事国际问题研究的同志们面对更加广阔的舞台，也面临更加繁重的任务。

“要站稳政治立场，把握正确方向；坚持科学方法，注重去伪存真；贡献中国智慧，发出中国声音；主动服务大局，当好‘智囊’和‘参谋’。”郑泽光说。

据了解，《国际问题研究》是中国国际问题研究院主办的旗舰性杂志，创刊于1959年5月，是国内创刊最早的国际问题研究学术刊物。该刊物注重战略性、前瞻性、综合性问题的研究；注重外交实践与理论研究相结合，突出政策性；研究成果坚持中国视角，向国内外公众阐述和展示中国学者对重大国际问题的看法和立场。

中国国际问题研究院戚振宏在致辞中说，60年来，特别是改革开放40年来，这个刊物始终坚持党的领导，坚持理论思想创新和重大国际事件的中国视野，密切跟踪国际形势动态，深刻分析世界变化特点，努力把握时代潮流脉搏，为正确认识和科学判断国际局势发展做出有益的贡献。进入新时代，刊物在坚持既有定位的同时，积极配合我外交议程，宣传阐释我外交新理念、新思想、新实践，成为国际社会了解中国立场、中国观点的重要窗口。

会议由中国国际问题研究院常务副院长、《国际问题研究》主编阮宗泽主持，来自中国社会科学院、中国现代国际关系研究院、国务院发展研究中心、复旦大学等多个科研院所和高校的近百位专家学者出席。

 

(责编：刘洁妍、杨牧)
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