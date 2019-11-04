共筑开放格局 共享发展机遇 ——林松添大使就第二届中国国际进口博览会发表署名文章

人民网约翰内斯堡11月4日电 （王磊）2019年11月4日，中国驻南非大使林松添就第二届中国国际进口博览会在南最具影响力的《星报》、《比陀新闻报》、《商报》等三大主流报纸同时发表署名文章《共筑开放格局 共享发展机遇》进行宣介。

全文如下：

在南非迎来第二届投资大会之际，中国也将在上海举办第二届国际进口博览会。这两场盛会不仅仅是时间上的巧合，更彰显了中南作为两大新兴市场国家,对贸易自由化和经济全球化的坚定支持，以及向世界开放市场的庄严承诺和切实行动。

中国国际进口博览会是迄今为止世界上首个以进口为主题的国家级展会，是国际贸易发展史上一大创举。2018年在上海举行的首届进口博览会取得圆满成功，成交额达578亿美元，其规模之高、展览档次之高、效果之好，受到国际社会高度赞誉。中国从中引进的许多高质量产品和服务，既满足了消费升级、扩大进口的市场需求，也让世界分享了中国扩大开放、推进合作的市场机遇。

此次将在更高起点上举行第二届进口博览会，规模更大，质量更优，创新更强，层次更高，前景令人鼓舞。世界贸易组织、联合国贸发会议、联合国工发组织、联合国开发计划署、联合国粮农组织、国际贸易中心等均是此次进博会的合作单位。目前已有170多个国家（地区）、国际组织、3000多家参展商、50多万采购商报名参展，涵盖制造、贸易、服务、电商、跨境平台等各行各业，参展企业数量以及其中世界500强和行业龙头企业数量均超过首届。

进博会期间还将举行第二届虹桥国际经济论坛。本届论坛以“开放创新、合作共赢”为主题，层次高、议题新、范围广、活动多，深受欢迎。多国元首和政府首脑以及来自世贸组织、联合国贸发会议、亚投行、国际贸易中心等国际组织负责人等逾3000名代表将应邀出席，围绕推动经济全球化、建设开放性世界经济等重大议题共商大计、共谋发展。

首届进博会的巨大成功和第二届进博会前所未有的国际性、代表性、权威性，充分表明世界对中国改革开放和经济前景的信心，对拥抱中国市场机遇的期待。美国CNBC网站报道认为，尽管中美贸易有一些摩擦，但也挡不住美国企业对中国市场的重视和巨大的热情。去年有170多家美国企业参展，参展面积逾3.6万平方米，位居前三名，而今年美国企业参展状况更加踊跃，参展面积比去年多了35%。

进博会不是中国的独奏曲，而是世界各国的大合唱。我们的目标是实现“买全球、惠全球”，为世界各国商品、技术和服务进入中国市场提供有效渠道，为各国加强合作交流、开展国际贸易搭建开放型合作平台，为推动经济全球化提供国际公共产品。

经过改革开放40多年来的快速发展，中国已成为世界第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。14亿中国人民及其中4亿多中等收入人群的巨大市场，即将成为世界上最大的消费市场。未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。更重要的是，中国始终向世界敞开大门，已成为世界上100多个国家的最大贸易伙伴，为世界各国提供了广阔的市场，带来了无限的机遇。

当前，有的国家为谋求自身优先和“再伟大”，大搞保护主义，滥施霸凌行径，发动贸易战，严重冲击全球多边自由贸易体系。在此背景下，中国举办此届进口博览会意义重大，不仅体现中国致力于互利共赢、共同发展的大国担当，还将进一步展示国际社会共同反对贸易保护主义、致力于国际贸易自由化、投资便利化、经济全球化的坚定决心。

开放始终是当代中国的鲜明标识。进博会就是中国推动新一轮高水平对外开放的标志性举措，表明新时代中国改革不会停顿、开放永不止步。正如习近平主席所说，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国将不断扩大开放，欢迎世界各国、特别是南非和非洲等发展中国家搭乘中国经济发展的“快车”和“便车”。

当前，中南经贸合作蓬勃发展，合作规模不断扩大，合作领域进一步拓宽，合作方式更加多样，取得了累累硕果。中国已连续十年成为南非最大的贸易伙伴，南非连续九年成为中国在非洲第一大贸易伙伴。南非是首个对华出口牛肉的非洲国家，矿产、水果、红葡萄酒、海产品等优势产品对华出口规模迅速增长。中国政府采取率先解除南非牛肉输华禁令、派遣大型政府采购团等一系列积极举措，向南方主动开放市场，鼓励南非更多新产品出口中国，受到南方热烈欢迎和积极评价。

进博会成为南非扩大对华出口新的重要契机。2018年举办的首届进口博览会得到南非企业积极响应和踊跃参与，南非红酒、茶叶、海产品、化妆品、矿产品等优质产品和服务在中国市场得到充分展示，受到中国消费者追捧。

中方欢迎南非政府和工商界参加第二届博览会，欢迎更多南非优质商品和服务进入中国市场。很高兴看到，南非贸工部副部长金纳将率60余人的政府代表团赴上海参展。60多家南非企业将参加国家展和企业展。其中，企业展展位面积300余平方米，参展企业数量及展位面积在西亚非洲地区均排名第一，涵盖农产品、食品加工、金融、珠宝、设备制造等行业，他们还将积极参加展览会产品推介会、贸易洽谈会等二十余场配套活动。

相信此次进博会将为南非企业走进中国庞大的市场搭建更为畅通的平台，祝愿南非参展企业取得更好的销售业绩，更好地实现合作共赢、共同发展！

习近平主席在首届进口博览会开幕式主旨演讲中指出，进博会“不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”。中国愿以举办进博会为契机，同世界各国携手共筑开放共赢的世界经济，共享发展成果和机遇，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

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