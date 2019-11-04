外交部：中国改革开放不存在所谓的“承诺疲劳”

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持4日例行记者会。记者会实录如下：

问：据报道，当地时间11月3日上午，第22次中国-东盟10+1领导人会议在泰国曼谷举行，会议发表了涉及“一带一路”的声明。你能否介绍有关情况？

答：当地时间3日下午，李克强总理在泰国曼谷出席第22次中国-东盟领导人会议，也就是10+1会议。李克强总理在发言中表示，中方坚定不移走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，愿将共建“一带一路”倡议同东盟整体及各国发展对接。与会东盟国家领导人表示愿积极参与共建“一带一路”，同中方拓展互联互通等领域合作，共同维护多边主义和自由贸易。会议发表了关于“一带一路”倡议同《东盟互联互通总体规划2025》对接合作的联合声明等3份成果文件。

此次关于“一带一路”联合声明的发表，是继中国与东盟10国分别签署双边共建“一带一路”合作文件后，中国和东盟整体就高质量共建“一带一路”迈出的又一重要步伐。这有助于双方加快推进现有经济走廊和中泰铁路、中老铁路、雅万高铁等运输通道建设，为本地区实现全面互联互通增添新动力，也有助于实现中国与东盟各国发展规划有效对接，推动中国-东盟关系进一步提质升级。

中国始终把东盟作为周边外交优先方向和高质量共建“一带一路”重点地区。中方愿同东盟各国一道，积极弘扬丝路精神，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，全面推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，携手打造更高水平的战略伙伴关系，建设更为紧密的中国-东盟命运共同体。

问：关于中美经贸的问题。上周末，美国总统特朗普表示他可能会邀请中方领导人到艾奥瓦州签署经贸协议。请问中方是否有此计划？如果没有，那么假定中美两国元首会晤时会签署经贸协议，你能否介绍双方就会晤地点进行沟通的情况？我也知道，此事目前还有很多不确定性。

答：你的问题比我的答案长很多。（记者笑）

关于中美元首会晤，我想指出的是，习近平主席同特朗普总统一直通过各种方式保持着联系。

问：据报道，东盟峰会期间，各方就区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）进行了谈判，决定将协定签署时间推迟至2020年。中方对这一决定有何评论？协定签署受阻的原因是什么？

答：RCEP是目前亚太地区规模最大、最重要的自由贸易协定，参与谈判的成员包括东盟10国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度共16个国家，协定达成后，将进一步促进本地区产业和价值链的融合，为区域经济一体化注入强劲动力。

在各方共同努力下，RCEP谈判已经取得了重要进展。据我了解，目前各方还在保持密切接触，今天晚些时候还将举行第三次RCEP领导人会议。当然，我们理解，目前的进展同各方期待可能还存在一定差距，但总的看，各方已原则上承诺将于明年签署协定，这还是令人鼓舞的。在当前单边主义和保护主义抬头的背景下，各方上述决定对外发出了东亚国家支持多边主义、支持自由贸易的积极信号。所以在这里，我们要鼓励有关各方继续以建设性的态度参与谈判，相向而行，争取尽快取得实质性的最终成果。

问：欧盟驻华代表团1日发表声明称，欧盟欢迎进口博览会为欧盟成员国及欧盟企业带来的新商机。欧盟欢迎中方关于中国坚持改革开放的承诺，但也存在承诺疲劳的风险。中方对此有何评论？

答：我们注意到欧盟驻华代表团有关声明，也注意到声明指出，去年参加首届进口博览会的欧盟企业普遍反映，参展使它们增加了销售额，找到了新的客户，我想这是一个非常令人振奋的消息。

据了解，本届进口博览会期间，欧洲国家参展热情依然不减。17个欧洲国家将参加本届进博会国家展，法国、意大利、捷克、希腊均是今年进博会的主宾国，德国、意大利、法国、英国、瑞士参展企业展览面积位列前十位以内。我们相信，这些参展的国家和企业在本届进博会上一定能够乘兴而来，满意而归。

关于中国坚持改革开放的承诺，中方一向言必信、行必果，我们会全面、有效地落实我们作出的各项承诺。兑现这些承诺既是中方对国际社会和外国企业负责任的表现，也是我们自身推动经济高质量发展、打造对外开放新局面、不断提高人民生活水平的内在需要。进博会的再次召开展示出中国主动向世界开放市场的重大举措不是权宜之计，而是面向世界、面向未来、促进共同发展的长远考量。所以请欧方放心，中方在履行诺言、兑现承诺方面会不遗余力，不存在所谓的疲劳问题。

最后我还要指出，中国和欧盟是世界两大重要经济体和两大稳定力量，在维护多边主义和开放型世界经济、反对保护主义和单边主义方面拥有广泛共识。希望欧方能同中方一道，继续本着相互尊重、互利共赢的精神，保持开放包容，持续扩大合作，不断造福中欧人民，也为世界注入更多的稳定性和正能量。

问：美国-东盟峰会特使在美国-东盟峰会期间批评中方在南海的有关威胁行动。你对此有何评论？

答：我也是刚刚看到媒体的报道，还需要进一步了解核实情况。

我现在能告诉你的是，在中国和东盟国家共同努力下，当前南海局势总体保持稳定。美方不是南海问题的当事国，应当充分尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，而不应对南海事务指手画脚，不应在南海地区兴风作浪。

昨天，第22次中国-东盟领导人会议在泰国曼谷举行，李克强总理和与会的东盟国家领导人一致同意要共同维护好南海的和平稳定，要按照共同商定的时间表来积极推进南海行为准则的磋商。与会的东盟国家领导人还一致认为东盟-中国关系是东盟伙伴关系中最具活力的一组关系。我想，这是对美方挑拨离间企图的有力回应。

问：美国国务院11月1日发布“2018年国别反恐报告”称，中国在新疆以反恐和打击极端主义为名，压迫维吾尔族等穆斯林少数民族。中方反恐行动缺乏透明度。中方对此有何回应？

答：新疆是中国反恐、去极端化斗争的主战场。1990年至2016年底，新疆发生了数千起暴恐活动，造成大量无辜人员伤亡和财产损失。在此形势下，新疆采取反恐和去极端化举措，不仅符合中国法律，也符合国际上提倡的共同理念。事实证明，有关举措取得良好成效，受到新疆各族人民欢迎和支持。过去3年中，新疆没有发生1起暴恐案件，各族人民生命权、健康权、发展权等基本权利得到了有力保障。去年底以来，50多批外国代表团、上千人参访新疆，纷纷称赞新疆反恐和去极端化工作值得学习借鉴。

美方不仅对上述事实闭目塞听，而且借所谓“反恐报告”诬蔑攻击新疆反恐努力。这一卑劣做法，必将为国际社会有识之士所不齿。中方要求美方立即摒弃在反恐问题上的“双重标准”，停止借涉疆问题干涉中国内政。

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