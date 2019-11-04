“相约千年——魅力丝路文化行”活动亮相意大利

人民网罗马11月4日电 （记者韩硕 孔歌）由中国国务院新闻办公室和中国驻意大利大使馆共同主办的“相约千年-魅力丝路文化行”活动开幕式暨首场文艺演出11月1日晚在意大利首都罗马隆重举行，意大利各界代表700余人出席活动。

国务院新闻办公室人权事务局局长鲁广锦在开幕式上致辞说，中意两国人民友好情谊历久弥坚。曾经连接长安与罗马的古丝绸之路，在新时代正焕发出新的生机与活力。相信此次文化交流活动将进一步加深两国人民的相互理解和深厚友谊，为两国文化的交流互鉴注入新活力，为共建“一带一路”助力添彩。

“这确实是一场梦幻般的演出，演员们精彩的表演引领着在场观众‘穿越’了时空，回到了古代的中国，古老丝绸之路上东西方文明交流互鉴的动人情景仿佛就在眼前，这是一次非常成功的演出，中国的文化再一次感染到了我，我非常享受。”来自罗马大学的学生亚历山德洛表示。

中国驻意大利大使李军华说，明年是中意建交50周年，双方将互办文化和旅游年，进一步促进两国民心相通。相信中意将在基础设施、高端制造、创新科技等领域不断打造新的合作亮点，持续做大利益蛋糕，共享合作成果。

古丝绸之路是连接两国的友谊之路，意中两个文化古国应该利用‘一带一路’的契机把丝路精神延续下去。”意大利前驻华大使白达宁说到。

开幕式结束后，甘肃省歌舞剧院的艺术家们为当地民众献上了一台以丝路文化为主题、以中国西部文化为特色的歌舞演出。情景表演剧《马可·波罗》等生动展现了东西方文化交流的杰出使者不畏艰难、一路前行的精彩情景；舞蹈《反弹琵琶》再现中国敦煌壁画中优美舞姿；歌曲《鸿雁》、群舞《雪域欢歌》《达坂城的姑娘》等充分体现了中国西部不同民族的文化魅力。

演出结束，现场很多意大利观众久久不愿散去，他们对于中国文化和丝路故事充满了好奇和兴趣。“古老丝绸之路的神秘感让我着迷，今晚的演出中《千手观音》是我最喜欢的，华丽的舞台、极具东方元素的乐曲，加上舞者们精湛的演出，是一种无与伦比的视听享受。”观众斯蒂芙尼感叹。

“相约千年-魅力丝路文化行”是国务院新闻办公室主办的综合性文化交流活动。今年该活动首次在海外举办，此前已在西班牙和以色列巡演。除歌舞演出外，期间还将放映纪录片《第三级》和《天山脚下》，向人们展示中国新疆、西藏等西部地区自然风景，文化传统以及人与自然和谐共处的故事。

(责编：徐祥丽、杨牧)