西方的“双重标准”根深蒂固

11月2日下午，一群暴徒在香港港岛区多地搞未经警方批准的非法集结。部分暴徒“快闪”破坏位于湾仔的新华社香港分社大门玻璃、闸门，并向大堂投掷燃烧弹，大堂内起火。最近几个月来，在中国香港、智利、西班牙和美国等地，相继发生了相当规模的社会骚乱，都出现了打、砸、抢现象，还有一定数量的人员伤亡。

对于此类社会问题，西方，特别是美国领导人采取了完全不同的态度，做出了截然不同的评论。也就是说，他们对同样的问题不是在“一视同仁”，而是在用“双重标准”衡量是非。他们把香港严重破坏社会秩序和法治的恐怖行为称之为“靓丽的民主风景线”，感到兴高采烈，得意忘形；对在智利和西班牙发生骚乱表态轻描淡写，一带而过；对在自己家里出现的同类事件则缄默其口，还反过来连声叫嚷“支持警察”。他们态度的差异如此之大，结论之如此不同，难免让人瞪目结舌。

其实，这样的现象并不奇怪，这是西方领导人世界观和价值观赤裸裸的反映，是他们一贯颠倒黑白伎俩的重现，是给世界人民上的一堂生动的教育课。

照理说，相同形式事件的性质基本是一样的，衡量其性质的客观标准和结论应该大同小异，各个方面也都应该以理解的态度，尽快、尽力协助当事方寻求问题的合理合法解决，使得社会重归稳定，让百姓安居乐业。幸灾乐祸，或者多方支持、鼓励骚乱，只能被认为是非理性、甚至被看成属于“敌对”行为，理应受到谴责。一些美国政客的言行，就是应该被谴责的范围。

历史明白地告诉我们，西方的领导人，出于本性，不可能对在世界上发生的同类事件“一视同仁”，他们必然会用有色眼镜看待与他们不同社会制度国家的任何事情，贬低正确的、宣扬错误的、鼓励违法的、资助反对行为的，目的在于与反对势力沆瀣一气，达到瓦解、颠覆对方的目的。从此种意义上说，不必期待西方领导人会对世界上发生的同类事情“一视同仁”，尤其是在对待中国的各种问题上。他们不会放弃“双重标准”。

(责编：徐祥丽、杨牧)