厄瓜多尔外长：厄中必将在全球合作中实现更多共赢

厄瓜多尔外交和移民事务部长何塞·瓦伦西亚

人民网北京11月4日电（亚瑟夫 吴思萱 赵健）11月5日，第二届中国国际进口博览会将在上海举行。11月2日，将前往上海参加进博会的厄瓜多尔外交和移民事务部长何塞·瓦伦西亚在行前接受了人民网的专访，并高度评价了这一国际盛会。

“厄瓜多尔参加了第一届进博会，第二届进博会，我们又来了。”瓦伦西亚说。“中国的进博会致力于双向贸易：我们与中国的贸易交流增加，同时中国也与更多国家有了贸易往来。 我坚信，在这种双向贸易中，我们都是赢家，都得到了好处。中国进博会是一场让国际贸易自由进行、增强贸易活力的盛会。”

在去年的展会中，厄瓜多尔共有15家来自食品和农产品加工行业的企业参与。“进博会是厄瓜多尔产品进入中国市场的窗口和独一无二的大好时机。”外长表示，他也期待越来越多的厄瓜多尔产品走进中国老百姓的生活。

谈及目前双边交流成果，瓦伦西亚表示，自1979年厄中两国建交以来，双边关系日益密切，不断发展。“厄瓜多尔在经贸、教育、文化、安全等多领域与中国开展了广泛而卓有成效的交流与合作。”

2016年，两国将双边关系提升为全面战略伙伴关系。瓦伦西亚表示，未来两国在经贸和投资等领域的合作范围将更加全面。“厄瓜多尔丰富的渔业资源、矿业资源、旅游资源、热带水果资源和特色水果半成品加工业，都将为中国的投资者提供广阔的合作空间。”

2018年，中国与厄瓜多尔签署了共建“一带一路”谅解备忘录。瓦伦西亚指出，在此框架下，厄瓜多尔成为中国在拉美重要的工程承包市场、投融资对象国和能源合作伙伴。他认为，“一带一路”倡议将给厄中两国开展务实合作提供更多机遇，也将为“一带一路”沿线国家间的合作打开新空间。

在采访中，瓦伦西亚对新中国成立70周年表示祝贺，并高度赞扬了新中国取得的伟大成就，尤其是中国在扶贫和农村振兴方面的突出表现。他表示，中国根据自身的国情和发展特点，走出了一条独具中国特色的发展道路，“在很短的时间内就实现了经济实力、产业提升和服务业更新换代的大发展。厄瓜多尔历史发展进程与中国不同，但在建立和谐、均衡发展的社会，及增进社会民生福祉方面的根本目的是一样的，中国的发展经验值得厄瓜多尔借鉴。”

瓦伦西亚强调，“中国的发展与进步令世界瞩目。如今，中国已成为世界第二大经济体，在国际政治、经济格局中发挥举足轻重的作用，国际地位显著提升。相信在未来，中国将进一步与世界各国开展交流与合作。厄瓜多尔与中国必将在全球合作进程中收获更多共赢硕果。”

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