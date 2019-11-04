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胡果：用双脚丈量、双眼审示，感受一个不一样的中国

2019年11月04日18:38  来源：人民网
 
胡果：用双脚丈量、双眼审示，感受一个不一样的中国

【编者按】11月2日，“一带一路”新闻合作联盟第二期短期访学班举行结业仪式。人民日报对外交流合作部主任胡果出席仪式并发言。胡果指出，新闻媒体是传承文明的重要载体，是增进各国人民理解和友谊的重要纽带。今天的结业式不是一个句号，而是一个新的开始。分别之际，我们依依不舍，更期待未来，那就是：携手筑牢这座媒体交流之桥，让共建“一带一路”这个共同的机遇之路、繁荣之路越走越宽广。以下为发言全文。

尊敬的方江山副总编

尊敬的张东局长、陈文申书记

尊敬的访学班各位学员，同事们、朋友们：

大家上午好！受人民日报副总编、人民日报推进“一带一路”新闻合作联盟领导小组副组长、人民日报推进“一带一路”新闻合作联盟工作小组组长方江山先生委托，首先，请允许我代表“一带一路”新闻合作联盟秘书处、代表人民日报对外交流合作部，衷心祝贺访学班圆满结业，成果丰硕。

这份圆满，这份收获，来自全体访学班学员的全心投入。连日来，你们不辞辛劳，深入中国的不同地区，从胶州湾到黄河岸，从天府之国到江南水乡，亲身感受新中国成立70年来经济社会发展成就，也实地调研我们还有哪些不足和短板。交流是了解的开端，了解是互信的开端。相信通过真听、真看、真感受，可以丰富各位对于中国、对于中国与阿拉伯世界、对于中国与俄语国家的认识。这个中国不是来自谷歌、推特的简单搜索，不是来自某些西方媒体的固有成见，这个中国来自各位用双脚丈量、双眼审视，用镜头捕捉，用笔和鼠标记录后的真切心得。真实是新闻的生命。如果“一带一路”新闻合作联盟短期访学班能够给各位媒体同行带来“第一手”的观察和思考，我们深感荣幸。

这份圆满，这份收获，来自关心访学班的所有人的全心投入。这次旅程留下很多难忘的镜头：难忘方江山副总编出访归来就赶来参加我们的开班仪式，亲自为访学班授旗，难忘他接连两个晚上和部分访学班学员围炉畅谈，从《论语》到龙井，从“一带一路”到媒体合作，从点滴感受到宏大叙事，话题广，交流深，就像老朋友。第二届进博会即将在上海举行，赴前方指挥报道前夕，方总专门赶来参加今天的结业式，就是想再多听听大家的声音。难忘主办方国务院新闻办公室与张东局长悉心指导、周密部署;难忘共同承办方中国传媒大学与陈文申书记精心设计、周到安排;难忘联盟理事单位经济日报同仁，还有人民日报全媒体矩阵的编辑记者一路相伴，辛勤付出。实实在在，才能长长久久。这些美好的镜头，将定格在“一带一路”新闻合作联盟事业发展的相册里，鼓舞我们继续前行。

这份圆满，这份收获，更来自于我们的理念和使命。2013年秋天，习近平主席提出了共建“一带一路”重要倡议。共建“一带一路”倡议顺应了全球治理体系变革的时代要求，顺应了各国人民过上更好日子的强烈愿望，经过6年发展，已经成为全球最大规模和最受欢迎的公共产品。在推进共建“一带一路”进程中，媒体发挥着独特而重要的作用。今年4月23日，“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议在人民日报社成功举行，中国国家主席习近平向会议发来贺信，标志着“一带一路”新闻合作联盟建设取得了实质性进展。拿访学班来说，从9月15日到11月2日，两期访学班，汇聚了来自亚洲、欧洲、非洲和拉丁美洲46个国家、97家媒体的近百位资深编辑记者，短短两个月，联盟成员从原先的86个国家182家媒体，扩大到97个国家204家媒体。中国有句话，各美其美，美美与共。在我们眼里，每个媒体都有其独特价值、独特魅力，而联盟要做的就是，成为一个开放的平台，共同的园地，和谐的大家庭，让越来越多的媒体平等交流，让多元多彩的文化相映成趣。那天和方总座谈时，不少媒体朋友对联盟建设提出了很多好建议，今天我们特地为大家准备了“一带一路”新闻合作联盟阿拉伯语和俄语版的章程，同时准备了刊载有访学班开班消息和侧记的人民日报。走深走实，需要落细落小。“一带一路”新闻合作联盟愿意多多聆听来自大家的声音，向实处求开拓，向深处寻生机，在细微处见真诚。

新闻媒体是传承文明的重要载体，是增进各国人民理解和友谊的重要纽带。今天的结业式不是一个句号，而是一个新的开始。十几天朝夕相处、互学互鉴，已经在我们心中架起了一座桥。分别之际，我们依依不舍，更期待未来，那就是：携手筑牢这座媒体交流之桥，推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，让共建“一带一路”这个共同的机遇之路、繁荣之路越走越宽广。

最后，祝访学班各位朋友旅途愉快，常来常往!

(责编：杨牧、刘洁妍)
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