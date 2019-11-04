新华社柏林11月3日电（国际观察）德国拉响“极右警报”

新华社记者张远 任珂

德国东部萨克森州德累斯顿市近日宣布进入“纳粹紧急状态”，号召市民和社会团体共同保护少数族群、帮助极右翼暴力的受害者等。

分析人士指出，“纳粹紧急状态”这一名称听起来令人惊心，但却反映了近期德国涉极右暴力活动和袭击事件多发的现实。目前德国联邦和相关地方政府正加强对极右势力的监管，以防患于未然。

“纳粹紧急状态”

据德国媒体报道，德累斯顿市议会11月1日晚通过决议，宣布进入“纳粹紧急状态”。市议会发布的声明指出：“持有反民主、反多元化、反社会和极右极端思想的活动，包括暴力行为，发生频次正在（德累斯顿）增加。”声明说，德累斯顿市需要联邦层面和联邦州层面的支持，以应对极右思想蔓延。

法案发起人、市议会议员马克斯·阿申巴赫表示，城市“存在纳粹问题”，宣布紧急状态的原因是德累斯顿政客没有与极右势力“划清界限”。

德累斯顿是德国萨克森州首府。该州近年来多发涉极右袭击事件。根据德国安全部门统计，萨克森州2018年涉极右袭击共60起，2017年为52起。其中，开姆尼茨市去年8月底爆发大规模极右翼游行并引发骚乱。这些事件让德国媒体把萨克森州视作极右势力发展的“重灾区”。

另外，“欧洲爱国者抵制西方伊斯兰化运动”“德国国家民主党”等一些极右势力在萨克森州频繁活动，德国不少媒体把德累斯顿称作“极右势力大本营”。

联邦出台措施

萨克森州的极右势力抬头是德国全国的缩影。根据德国内政部发布的数据，德国2019年上半年涉极右刑事案件数量为8605起，其中363起为暴力袭击，造成至少179人受伤。其中两起袭击引发舆论普遍关注。

一起是针对官员的政治暗杀。今年6月，德国黑森州卡塞尔行政区政府主席瓦尔特·吕布克遭枪击身亡。德国联邦总检察院随后表示，此案疑为极右翼分子所为。吕布克生前因支持德国接收移民的政策而知名，曾多次受到死亡威胁。警方在调查吕布克遇刺案时，发现多名支持德国移民政策的政界人士也曾受到死亡威胁。

另一起是针对犹太人的恐怖袭击。10月9日，德国东部城市哈雷一犹太教堂外发生恐怖袭击。嫌疑人据信持极右翼观点，试图冲入犹太教堂发动袭击并直播袭击过程，因未能进入教堂而在教堂外开枪，共造成2死2伤。德国总统、总理及多名部长均谴责这一暴行。

为应对日益严峻的形势，德国政府提前数月出台了防范极右翼袭击的一揽子措施。首先是加强互联网管控，要求互联网平台向警方举报非法言论，包括涉及死亡威胁、煽动种族仇恨等内容。在相关案件中，执法部门有权要求互联网平台提供信息发布者的IP地址等信息。其次是加强枪支管控，德国情报机构将对国内所有取得持枪证的人进行审查，确保其没有参与任何极端运动或组织。

右翼政党扩张

德国舆论将极右翼抬头归因于右翼民粹主义政党德国选择党的宣传和煽动。一些德国媒体“揪出”选择党部分政客曾在极右翼恐怖袭击后转发“讥讽性”或“非主流”言论，还发现该党政客不时发出欣赏二战德国士兵、淡化纳粹罪行等言论。不少媒体认为，正是这些言论错误引导公众舆论，为极右势力滋生提供了土壤。

现阶段，没有任何一个德国主流政党愿与选择党合作，“联合绞杀”选择党成为多数政党的共识。选择党则在谴责极端行为的同时，指责主流政党借题发挥给选择党“泼脏水”。

尽管选择党在政界面临不利环境，但其发展势头不降反升。在2017年9月的联邦议院选举中，选择党支持率居第三位，成为联邦议院最大反对党。今年以来，选择党在4次州议会选举中支持率均有提升，在萨克森州、勃兰登堡州、图林根州得票率较5年前均上升超过10%，成为这三州的第二大政党。

分析人士指出，极右势力抬头正成为德国最大的安全威胁之一。无论极右翼恐怖袭击与极右思想是否源于选择党，从该党支持率在联邦与地方的持续攀升情况来看，德国右翼势力的基本盘正在扩大。而从右翼到极右翼，距离其实并不遥远。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)