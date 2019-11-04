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综述：抖音、网络小说走红泰国——中国互联网文化受泰国民众青睐

2019年11月04日16:14  来源：新华网
 

　　新华社曼谷11月4日电　综述：抖音、网络小说走红泰国——中国互联网文化受泰国民众青睐

　　新华社记者汪瑾　毛鹏飞

　　曾经参加过“泰国好声音”并入围第二轮的泰国姑娘马惠桢近日开通了自己的TikTok账号。当年参加节目时，毕业于朱拉隆功大学中文系的她凭借翻唱中文歌曲得到评委青睐，很多泰国人也认识了这个会唱中文歌曲的泰国女孩。

　　比赛结束后回归正常生活的马惠桢偶尔也录歌自娱，将自己的作品放到YouTube等平台上。今年起，她突然发现身边很多泰国人在使用一款中国短视频分享程序“抖音”的海外版TikTok，这个平台如今产生了拥有大量“粉丝”的网络名人，催生了价值不可估量的“网红经济”。

　　马惠桢告诉记者，她刚参加节目时，很多泰国观众不理解她的发声方法，竟误以为她所唱的邓丽君歌曲就是中国的京剧。她把自己录制的中国歌曲片段放在TikTok上面，希望可以通过这个平台把更多好听的中国歌曲传播到泰国，让泰国人更多地感受中国音乐的魅力。

　　在玛哈沙拉坎大学孔子学院做中文教师志愿者的左刘岗告诉记者，他所属的孔子学院处在远离曼谷的偏远地区。一次偶然机会，他给一个视频配了音乐发在TikTok上，随即有很多泰国学生转发。从此他通过拍视频记录自己教学以及与学生的生活点滴。如今，他的TikTok账号已经拥有近一万“粉丝”量，成为泰国中文教育界小有名气的“网红志愿者”。

　　左刘岗说，“我的‘粉丝’很多都是学中文的泰国学生，TikTok帮助我找到了传播中文、传播中国文化的新路径。”

　　除了抖音，中国的网络小说在泰国也大受追捧。

　　走进著名连锁书店“Asian books”的一家分店，摆在中国书籍专区“最畅销书籍”位置的全部是网络小说，题材包括仙侠、言情、穿越、武侠等。销售人员告诉记者，中国网络文学作品在泰国非常受欢迎，这些作品多以新颖情节取胜，适合作为休闲读物，在泰国很有市场。

　　除了“Asian　books”连锁书店，很多图书馆、书店和社交平台都有中国网络小说的销售和租借。除了实体书籍，电子版的中国网络小说同样受到欢迎。一些泰国的小说网站已经开辟中国小说专栏。

　　今年，中国网络电视剧《陈情令》在泰国热播，成为备受瞩目的文化现象。得益于自身的故事框架和精彩剧情，加上精良的制作，《陈情令》在泰国获得巨大成功，多次登上泰国网上话题榜首位，相关演员的泰国之行受到万千粉丝追捧。

　　泰国媒体评论说，《陈情令》在泰国的成功是中国文化产业的一次成功输出。如今在泰国的书店里，中国网络小说已经放在了最显眼的书架上，逐渐成为泰国本国流行文化的一部分，潜移默化地影响着泰国民众对中国的认知与情感。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)
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