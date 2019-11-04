原标题：美国多州发生沙门氏菌感染事件

新华社华盛顿11月3日电 美国疾病控制和预防中心日前发布公报说，美国多个州发生沙门氏菌感染事件。疾控中心正与这些州的公共卫生与监管部门、农业部食品安全及检验局等合作，调查这几起可能与牛肉馅相关的沙门氏菌感染。

公报指出，截至1日，有10人感染了沙门氏菌，其中8人住院治疗，1人死亡。他们分别来自加利福尼亚州、科罗拉多州等6个州。公报说，一般来说沙门氏菌感染导致的住院率是20%，因此这次感染情况较为严重。

公报指出，对沙门氏菌感染患者的调查和实验室证据表明，导致这几起沙门氏菌感染的食物可能是牛肉馅。不过目前尚未确定这些牛肉馅来自哪家食品供应商。

美疾控中心表示，目前并不建议消费者停止食用加工熟透的牛肉馅，或零售商停止销售牛肉馅；但建议消费者不要食用未熟透的牛肉馅或牛肉馅汉堡等食物，牛肉馅在购买后2小时内应及时冷藏或冷冻，生牛肉应与其他即食性食物分开，在接触生肉之后要仔细洗手等。美疾控中心表示将及时公布最新调查结果。

人类感染沙门氏菌后的12至72小时内，通常会出现腹泻、发烧、呕吐与腹痛的症状。这些症状一般会持续4到7天，即使没有接受治疗，绝大多数患者可自愈。某些状况下患者可能因严重腹泻而导致脱水，必须送医院治疗。老人、婴儿等免疫系统功能不佳的人可能会出现严重并发症。

(责编：冯粒、曹昆)