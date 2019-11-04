上合组织秘书长诺罗夫：上合组织空间应在数字化、智慧城市等领域发挥引领作用

人民网讯 11月1日至2日，上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十八次会议在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫出席会议并发表讲话。诺罗夫指出，上合组织空间应当在数字化、电信技术、智慧城市以及以机器人技术和人工智能为基础的新制造技术等领域发挥引领作用。为此，我们建议各方着手制定《上合组织成员国关于数字化和信息通信技术领域合作的构想》的落实行动计划。

讲话全文如下：

在上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会会议上的讲话

上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫

(2019年11月2日，塔什干)

尊敬的阿卜杜拉·尼格马托维奇，

尊敬的成员国政府首脑和代表团团长，

女士们、先生们，

在世界经济形势动荡之时，形成有效的区域经贸和投资合作体系始终是上合组织的首要任务之一。比什凯克峰会在此方面发挥了重要作用，为区域间合作、数字化、环保、媒体和体育等领域之间的关系指明了新的方向。

新版《上合组织成员国至2035年多边经贸合作纲要》完全符合当今时代的要求和上合组织新的活动形式。为了充分执行此方案，我们建议在制定其落实行动计划的同时，设立工业、能源和领土发展事务工作组。关于建立联合项目融资机构和采用本币结算的问题亟待解决。

为了提高上合组织地区交通运输互联互通的水平，我们建议考虑通过《关于建立多式联运物流中心的方案》。我们希望，在即将于12月在连云港举行的上合组织物流问题圆桌会议期间，各方将拟定该文件的基本框架。我们认为，有必要在明年尽早启动《国际道路运输便利化协定》所规定的路线。我们建议，根据今天通过的《构想》，制定《铁路部门合作计划》，从而建立新的铁路线路以及提高现有铁路线路的运输能力。相信从长远来看，中吉乌铁路建设也将成为上合组织交通运输网络的重要环节。利用上合组织-阿富汗联络组，让阿富汗参与区域运输干线的建设也十分重要。因为，这将是稳定该国局势和促进其经济发展的又一项因素。

上合组织空间应当在数字化、电信技术、智慧城市以及以机器人技术和人工智能为基础的新制造技术等领域发挥引领作用。为此，我们建议各方着手制定《上合组织成员国关于数字化和信息通信技术领域合作的构想》的落实行动计划。由于国家、区域和全球各级电子商务蓬勃发展，关于在上合组织框架内通过此领域合作纲要的问题也应运而生。

我们十分感谢大家对关于成立上合组织经济智库联盟的倡议的支持。我们建议将举办该联盟会议与政府首脑会议和拟议中的上合组织经济论坛协调配合，使之成为一项传统。

人文交流已得到进一步发展。旅游业已然成为社会经济进步的一个关键因素。“智慧旅游”、网上支付和文化设施数字化将为上合组织国家旅游产业的发展注入新动力。旨在形成共同旅游空间的“上合组织八大奇迹”项目活动变得越来越受欢迎。上合组织在昆明和伊塞克湖举办的国际马拉松赛在本组织人文活动中占据了稳固地位。

《上合组织秘书处同联合国粮农组织秘书处谅解备忘录》的签署，表明上合组织在国际舞台上的实力日益增强。同时，上合组织正与联合国专门机构在环保、两性平等和青年事务等方面建立联系，并与联合国亚太经社会和东盟积极开展合作。

尊敬的各代表团团长，

上合组织秘书处将尽最大努力，把各位在今天作出的所有决议付诸实践。

谢谢大家。

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(责编：燕勐、刘洁妍)