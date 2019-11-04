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新研究：2050年全球约3亿人将受海平面上升影响

2019年11月04日13:18  来源：新华网
 

　　新华社北京11月4日电 美国独立研究机构“气候总站”日前发布的一份研究报告显示，由于气候变化的影响，到2050年将有3亿人每年面临沿海洪水威胁，这一人数远高于此前利用美国航天局卫星数据预测的7900万人。

　　“气候总站”的研究人员设计了一种新的人工智能海平面模型，发现当前数据严重低估了潮汐和风暴对沿海地区的影响。由于高层建筑和树木的存在，卫星数据估算的海岸陆地高度会高于实际高度。

　　根据新的计算结果，全球有1.5亿人目前的居住地到2050年时会沉没到海平面之下，远高于此前估算的3800万人。尤其在亚洲地区，风暴和海平面上升会使2.37亿人每年面临沿海洪水威胁。

　　领导研究的斯科特·库尔普指出，当海潮上涨到高于人们居住地的时候，各国将面临愈来愈多问题，包括现有的堤坝等海防措施的有效性等。由于海平面上涨是一个缓慢的过程，因此即使温室气体排放锐减，也不能快速逆转其对海岸线附近居民造成的影响。

　　例如在印度尼西亚，由于当前首都雅加达地势低平，部分地区地面已经低于海平面2至4米，易受洪水侵袭。今年8月，印尼总统佐科已经正式宣布将把首都从雅加达迁至东加里曼丹省。

　　库尔普说，气候变化有可能在我们这一代人有生之年就会重塑城市、经济体、海岸线和全球各个区域的面貌。

　　研究报告已经发表在英国《自然·通讯》杂志上。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)
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