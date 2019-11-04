美国湾区经济研究所所长肖恩·伦道夫接受人民网专访。（羡江楠摄）

人民网北京11月2日电 （实习生 李婷）由全球化智库主办的2019中国“引进来”与“走出去”论坛暨第六届中国企业全球化论坛于2019年11月2-3日在北京举办。美国湾区经济研究所所长肖恩·伦道夫（Sean Randolph）在接受人民网记者专访时表示，进博会是一个非常明智的构想。它体现了中方高度重视并致力于解决全球贸易不平衡问题，同时也可以看出中国消费者需求很大，中国不断通过扩大进口来推动消费升级和经济发展。在加深中美经贸关系上，进博会起着建设性作用。

“进博会是美中加深贸易纽带的重要机会”

人民网：您今天参加的论坛主题是“贸易战到科技战，中国科技与电子产业的突围之道”，在中美经贸摩擦背景下，您觉得中国科技产业在这场拉锯中具备哪些优势，能否实现突围？

肖恩·伦道夫：近年来中国企业逐渐加大对美国科技行业的投资。在美中两国经贸摩擦背景下，受到美国国家安全审查制度影响，中国企业赴美投资面临重重障碍，阻碍了中国企业在美国的发展。从“贸易战”到“科技战”，中国科技产业若想实现突围并非毫无可能，这是有可能做到的，但需要做更多准备，所要经历的过程也更加漫长。

以华为在美国的遭遇为例，我们很难一下子就看清它的未来走向。尽管当前仍然存在很多不确定性，但我期待美中两国能在经贸摩擦问题上找到解决之道。从近期两国经贸磋商谈判成果可以看出，双方在这一问题上逐渐做到相向而行。

人民网：第二届中国国际进口博览会将在上海召开，您对本届进博会有哪些期待？进博会对加深中美经贸关系有着怎样的作用？

肖恩·伦道夫：进博会是一个非常明智的构想。它体现了中方高度重视并致力于解决全球贸易不平衡问题，同时也可以看出中国消费者需求很大，中国不断通过扩大进口来推动消费升级和经济发展。

在加深中美经贸关系上，进博会起着建设性作用。去年，美国湾区委员会为加州设立了一个展馆，我们把一家加州企业带到了进博会的现场。今年湾区委员会将会带领一个更大的团队来到进博会，与美国其他企业一起参展。据我了解， 除了科技行业，美国的餐饮行业也将会赴约进博会，这体现美国企业高度重视此次博览会，他们认为这是与中国加深贸易纽带的重要机会。

“期待粤港澳大湾区成为国际科技创新中心”

人民网：您在公开场合讲过，成为下一个硅谷并不是粤港澳大湾区需要树立的目标，与旧金山相比，粤港澳大湾区拥有它独特的资源禀赋，请您谈谈粤港澳大湾区具体有哪些独特优势？

肖恩·伦道夫：粤港澳大湾区比旧金山湾区要大得多，但双方都致力于在科技和创新基础上发展经济。粤港澳大湾区的独特优势在于它是一个集合体，拥有来自“9+2”个不同城市的资产。作为一个整体，该地区为外界创造了一个更有吸引力的投资和营商环境。粤港澳大湾区所具备的独特资源禀赋，以深圳的高科技产业、东莞和广州的制造业以及香港的法制环境和现代服务业为代表，奠定了该地区在中国乃至全球的地位，其重要性怎么强调都不为过。

人民网：湾区的本质不是一个行政划分，美国在这方面体现为创新创业，日本则体现为产业集群和规模经济，您觉得中国在这方面体现的是什么？

肖恩·伦道夫：不同于中国的珠江三角洲、香港、澳门，粤港澳大湾区对于全球来说还是一个较新的概念。且考虑到该区域内每一个组成部分在各自领域所具备的独特优势，很多人还没有把这个区域当成一个整体。但我相信不断增强发展的整体性是该区域作为构想被提出的一个初衷。

人民网：纽约湾区、东京湾区、旧金山湾区均已迈入创新经济阶段，一体化发展进入良性互动。您觉得粤港澳大湾区可以从这些世界成熟湾区学习哪些经验？

肖恩·伦道夫：这几个湾区的运行机制都有各自的特点。各类资源要素的流动非常重要。旧金山湾区在人员、信息、资金、科技等要素的流动上具有独一无二的特点。该区域内的科技公司几乎有一半是由其他国家的人创办的，汇聚了来自印度、日本、欧洲等世界各地的人才，这是一个全球性的流动过程。粤港澳大湾区所拥有的资源禀赋使其成为中国主要的产业创新中心，但为什么不能是全球性的呢？它的发展方向是什么？考虑到粤港澳大湾区的战略定位，我很期待它成为国际性的科技创新中心。

人民网：您曾强调互通互联在湾区融合发展中至关重要，粤港澳大湾区包括三个区域，在交流与互通上，这是否会是一个障碍？您有哪些建议？

肖恩·伦道夫：我觉得很难去提出一个对策来解决这一问题，但值得注意的是，我并没有看到互联互通对粤港澳大湾区的发展会带来哪些坏处。区域内的交通越便捷，人员交往则更方便；各个区域的协作越紧密，发展前景则越好。根据旧金山湾区的经验：人员和信息流动越快，创新和生产力则越大。因此，有效连结各个区域，加强彼此协同合作，不是一件坏事。

人民网：您觉得粤港澳大湾区在“一带一路”倡议中扮演什么角色？

肖恩·伦道夫：我认为粤港澳大湾区是“一带一路”倡议的一个重要组成部分。当然，“一带一路”倡议由很多部分组成，但粤港澳大湾区主要扮演着创新中心和金融中心的角色，是“一带一路”建设中的重要支撑。

“中国企业创新热潮值得学习”

人民网：硅谷所在的旧金山湾区一直是全球变革创新的引领者，作为硅谷创新发展之路的见证者，您觉得怎么评价中国企业的创新之路？

肖恩·伦道夫：中国企业已经在创新领域取得诸多成就，它们在商业模式创新和技术模式创新上都做得很好。尤其在移动商务领域，中国企业的发展令人惊叹。任何关注中国的人都会发现，中国企业内部和中国市场中存在着一股巨大的创新热潮。在某种程度上，我们应该向中国学习。

根据硅谷的发展经验，为了不断加快创新步伐，你需要做到从各个角度，不断把各种观点集合到一起，无论这些想法是相互契合，还是存在分歧。旧金山的发展受益于来自世界各地的人才，这是一个非常开放的环境，人员可以自由流动，信息透明开放，整个地区非常具有活力、创造力和生命力。

人民网：在当前世界经济格局剧变的背景下，针对中国企业的全球化之路，您有哪些建议？

肖恩·伦道夫：考虑当前背景，中国企业若想在全球市场上保持活跃、吸引来自世界的更多优秀人才，我认为最重要的是要做到开放、包容，尽管这非常具有挑战性。

人民网：今年是中华人民共和国成立70周年。您如何评价中国的发展成就？

肖恩·伦道夫：70年来，中国取得的成就引人注目。我从上世纪80年代起就频繁与中国接触，每一次来中国都会发现她又发生了新的变化。与过去相比，中国创新企业不断发展，经济走向成熟，中产阶级群体迅速扩大，人民生活水平不断提高，国家给人民提供了更多机会。我很赞同中国不断加大对外开放力度的做法，因为只有不断对外开放，一个国家才能永葆竞争力和活力。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)