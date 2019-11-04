中乌务实合作进入新阶段

2019年11月1日至2日，李克强总理对乌兹别克斯坦进行正式友好访问并出席上海合作组织政府首脑（总理）理事会第十八次会议。李克强总理此访成果丰硕，有力推动了中乌全面战略伙伴关系继续向前发展，并将两国在上海合作组织框架内的务实合作推向更高水平。

近年来，在中乌两国元首的共同引领和亲自推动下，两国双多边合作突飞猛进。2016年，国家主席习近平访问乌兹别克斯坦时，两国元首决定把双边关系提升为“全面战略伙伴关系”，这标志着中乌关系达到了历史新高度。李克强总理此访正处于中乌关系快速发展的黄金时期，受到乌方高度重视和热烈欢迎。

中乌关系高水平发展具有坚实的经济合作基础。回顾历史，中乌经贸关系经历了从无到有、从小到大，从低水平到高质量发展的过程。虽然中乌经贸合作起点不高，但是两国历届领导人都始终把发展双边务实合作作为夯实两国政治、安全、外交和文化关系的基石，两国经贸关系不断迈上新台阶。中国连续数年保持乌兹别克斯坦第一大贸易伙伴国地位，是乌第一大出口目的国和第一大进口来源国，也是乌兹别克斯坦最大的直接投资来源国。截止2019年10月1日，中国在乌兹别克斯坦企业数量达到1527家，仅本年9月即新增中国企业54家。

乌兹别克斯坦是中亚大国。米尔济约耶夫担任总统以来，该国开启了新一轮改革和开放进程，国家面貌为之一新，也为中乌全面战略伙伴关系框架内的互利合作提供了新机遇。李克强总理这次访问，与米尔济约耶夫总统、阿里波夫总理分别会见会谈。在两国政府首脑的共同见证下，两国相关部门签署了系列合作文件。事实证明，中乌务实合作不仅意愿强烈，合作的领域和深度也在不断拓展，以平等互利和市场导向为原则的中乌务实合作已经进入新阶段。

为了推动和落实今年6月习近平主席出席上海合作组织比什凯克元首峰会时取得的系列重大共识，李克强总理此访在出席上海合作组织政府首脑（总理）第十八次会议时发表重要讲话，提出五项建议以及系列具体构想，获得与会国家领导人的高度认同。会议签署并发表了联合公报，批准了上合组织经贸、铁路、数字经济等领域多项合作文件和决议。

可以坚信，随着李克强总理此访成果的逐步落实，中乌全面战略伙伴关系的基础将得到进一步夯实，上海合作组织框架内的务实合作水平也将提升至全新水平，对促进中乌两国和上海合作组织区域内共同繁荣和稳定也必将发挥重要的积极作用。（作者系中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚研究室副主任、上海合作组织研究中心副秘书长）

(责编：杨牧、刘洁妍)