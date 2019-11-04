也门“权力分享”协议即将签署 以期部分结束内战

也门和沙特阿拉伯官员2日说，也门政府拟与南方过渡委员会下周签署协议，以期部分结束困扰也门多年的内战。

也门新闻部长穆阿迈尔·埃里亚尼当天在社交媒体“推特”宣布，一项“利雅得协议”定于5日签署，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和也门总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪将出席签署仪式。

沙特驻也门大使穆罕默德·贾巴尔在“推特”确认，阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬将代表阿拉伯联合酋长国出席仪式。

沙特斡旋下，也门政府与南方过渡委员会近期在沙特城市吉达作直接和间接对话。消息人士说，双方初步达成“权力分享”协议。

沙特新闻电视台报道，也门将组建一个设24名部长的新政府，“南部和北部省份将均等分配（部长人选）”。依据协议，也门政府可以返回南部城市亚丁，“恢复国家各机构”。 按照这家电视台的说法，沙特领导的多国联军将监督一个联合委员会落实协议。

也门胡塞武装2014年夺取首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年，沙特主导的多国联军支援下，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省。2017年，遭哈迪罢免的亚丁省省长埃达鲁斯·祖贝迪联合南部部落、军政领导人组建南方过渡委员会，寻求也门南部地区独立。（庄北宁）【新华社微特稿】

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