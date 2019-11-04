非法移民“破墙入美” 特朗普：“隔离墙”易修补

美国《华盛顿邮报》2日披露，人贩子利用电锯锯断沿美国南部边界筑造的“隔离墙”，帮助非法移民进入美国。

美国总统唐纳德·特朗普说，“隔离墙”容易修补。

【锯墙】

《华盛顿邮报》2日以多名美国政府官员为消息源报道，贩卖人口团伙最近数月利用电动工具毁坏边境“隔离墙”，帮助非法移民由墨西哥“钻墙”入境美国。

特朗普2016年竞选总统时承诺，筑造美墨边境“隔离墙”，把非法移民和毒品挡在国门以外。

报道说，贩卖人口团伙“盯上”的“隔离墙”由钢柱并排列成，柱高5.5米至9.1米，钢柱之间缝隙非常小。人贩子用电动往复锯几分钟可以锯断一截柱子，让非法移民钻过。那种电锯在五金店售价100美元。

美国政府没有公开“边境墙”遭毁坏的情况。美国海关和边境保护局拒绝就这类破坏事件累计发生的次数、地点和修复进度提供信息。

海关和边境保护局发言人马修·利亚斯告诉美国有线电视新闻网记者：“任何对‘隔离墙’不管用的描述都荒谬。‘隔离墙’正在发挥作用。”

多名不愿公开姓名的海关和边境保护局官员说，一些破坏发生在没有完成安装电子感应器的墙段；新型柱状“隔离墙”比以往所有类型的隔离墙都坚固。

【拆招】

特朗普2日告诉媒体记者，他没有读过“边境墙”遭锯断的报道，同时承认墙体可能遭到破坏。“我们有特别强大的墙，但平心而论，无论它多么坚固，总能穿透。”

“穿透是一回事，但它容易修复，”他说，美国政府选择柱状隔离墙，原因之一是它方便修复，“只需把（截下来）的那一段装回去”。

《华盛顿邮报》报道，特朗普近几周赞扬“隔离墙”“事实上无法穿透”，称非法移民无法从它中间、上面或者下面穿过。

报道说，人贩子和边境管理人员经常上演“猫鼠大战”：一些人贩子在锯断“隔离墙”柱子以后会把它放回原处，佯装完好，以便再次利用；边境管理人员巡查时会用靴子踢“隔离墙”柱子，检查它是否松动。如果发现柱体受损，焊接小组会迅速维修；人贩子会找有焊接点的柱子再次下手，因为它相对脆弱。

今年4月卸任海关和边境保护局代理局长的罗纳德·维蒂耶洛说，贩卖人口团伙“会不断创新（手段）……不会因为‘隔离墙’变得更加坚固而离开”美墨边境。

在多名海关和边境保护局官员看来，仅凭“隔离墙”无法遏止非法移民入境美国，必须辅以监督技术，同时需要边境管理人员迅速“到位”处置非法越境。（杜鹃）（新华社专特稿）

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