土耳其指认库武关联叙北部袭击 库武反指土方作乱

叙利亚北部边境城镇泰勒艾卜耶德2日发生汽车炸弹袭击，致死至少13人、致伤20多人。

土耳其方面指认叙利亚库尔德武装发动袭击；“叙利亚民主军”否认，反指土方制造混乱。

【13死20伤】

土耳其国防部发布消息，叙利亚北部边境泰勒艾卜耶德镇中心2日发生汽车炸弹袭击，造成13人死亡、大约20人受伤。

土耳其官方媒体阿纳多卢通讯社报道，一些受伤人员正在泰勒艾卜耶德以北55公里的土耳其城市桑利乌尔法接受治疗。

设在英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”说，汽车炸弹袭击致死14人，死者包括土耳其支持的叙利亚反政府武装人员和平民。

土耳其国防部发布的多张照片显示，泰勒艾卜耶德镇一条街道堆积爆炸残骸。法新社记者2日在这座边境小镇看到，两辆着火的摩托车残骸留在道路中间。

反政府武装“叙利亚国民军”目前控制泰勒艾卜耶德镇大部分区域，受土耳其支持，配合土军在叙利亚东北部的“和平之泉”行动。

【互指“作案”】

暂时没有任何组织声称发动这起袭击。土耳其和库尔德武装互相指认对方关联袭击。

土耳其国防部谴责“叙利亚民主军”主力“人民保护部队”或土耳其境内“恐怖组织”库尔德工人党对泰勒艾卜耶德镇平民发动“非人道袭击”。

土耳其总统发言人易卜拉欣·卡林同样指认“人民保护部队”关联袭击。

“叙利亚民主军”发言人穆斯塔法·巴利说，土耳其应该为它所控制区域内的平民伤亡承担责任。

他谴责土耳其及其“代理人”在泰勒艾卜耶德镇“制造混乱”，试图“赶走这片土地真正的主人”、把土耳其境内的叙利亚难民安置在叙利亚东北部“安全区”。（包雪琳）（新华社专特稿）

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