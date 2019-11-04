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联合国工发组织第十八届大会聚焦工业2030

2019年11月04日09:16  来源：新华网
 

　　新华社阿布扎比11月3日电（记者苏小坡）联合国工业发展组织（工发组织）第十八届大会3日在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比开幕。本届大会主题为“工业2030——创新、联通、重塑未来”。

　　本届大会由联合国工发组织和阿联酋政府共同主办，将聚焦在第四次工业革命背景下，包容及可持续工业发展在实现2030年可持续发展议程目标中所发挥的关键作用。据阿联酋通讯社报道，来自工发组织170个成员国的800多名官员或代表参加会议。

　　联合国工发组织总干事李勇在开幕致辞中说，本届大会的主题指出了人们对2030年的世界的期待，即通过包容及可持续工业发展推动低碳和智慧经济，以创造就业、促进经济增长并使全球人民共享繁荣。实现可持续发展目标面临众多挑战，应对挑战需要信心和决心，更需要各国政府和私营部门之间加强合作。

　　阿联酋能源和工业部长马兹鲁伊在发言中表示，作为工发组织成员，阿联酋支持在全球推广创新和可持续发展理念，并致力于在知识和创新基础上发展本国先进的工业部门。

　　联合国秘书长古特雷斯在视频发言中指出，工发组织通过与各国政府和私营部门合作，可以促进就业、科技转移和投资等，从而在实现2030年可持续发展议程目标中发挥独特作用。

　　除正式议程外，为期5天的大会还将通过互动展览，重点介绍工发组织的伙伴关系和技术合作成就。这些展览将侧重于循环经济、工业4.0、可持续能源以及青年和创业等主题。

　　联合国工发组织成立于1966年，总部位于奥地利首都维也纳，宗旨是促进和加速发展中国家工业发展，以推动建立国际经济新秩序。

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)
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