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中拉智库对话会在智利举办

2019年11月04日09:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网圣地亚哥11月2日电(记者李晓骁) 当代中国与世界——中拉智库对话会2日在智利首都圣地亚哥举行。来自中国和拉美多国的政要、专家学者以及企业界、媒体界110余名代表，围绕“智库合作与构建中拉命运共同体”主题开展了富有成效的对话研讨。

中共中央宣传部副部长梁言顺，美洲国家组织前秘书长、智利参议员何塞·米格尔·因苏尔萨，中国驻智利大使徐步，联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会国际贸易司司长纳诺·穆尔德，智利众议员伊萨·科特、卡罗尔·卡里奥拉等嘉宾出席会议并讲话。

梁言顺在发言中表示，中拉智库要推动对话交流机制化，广泛开展多双边合作研究，加强青年人才联合培养，助力中拉全面互利合作实现更大发展。

徐步表示，中拉双方正以前所未有的广度和深度进行全方位交流和互动。中拉要进一步重视人文交流合作，把文化和教育合作机制化，通过旅游合作带动人文交流，加强在体育、媒体、妇女、青年等领域合作。

因苏尔萨说，中国是智利最大贸易伙伴，过去几十年来，智利高度重视对华关系，期待智中双方加强对话交流。科特表示，“一带一路”是中国与拉美国家合作平台，需要中拉共同努力，一起推动，造福各方。

对话会期间，与会专家围绕“平等互利，构建中拉命运共同体”“数字经济，创新驱动经济发展” 和“互学互鉴，深化中拉人文交流”三个议题开展了务实且富有成效的研讨。中拉专家普遍认为，在当前形势下，加强中拉智库对话、促进双方人文交流、推动中拉命运共同体建设，恰逢其时也大有可为。同时，双方希望推进中拉智库交流机制化，不断丰富交流形式、拓展交流领域，共同攀登中拉智库合作新的高峰。

对话会期间还发布了西文版《中拉人文交流口述史》。该书通过20余万文字和120余幅珍贵图片资料，生动记录了中拉人文交流的精彩故事。

本次对话会由中共中央宣传部、中国外文局、中国驻智利使馆、智利大学共同主办。

10月30日至31日，还在此间举办了“感知中国·天下华灯”智利中国彩灯节亮灯仪式和“译介中国——中国国际出版70年”专题展开幕仪式。

 

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)
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