海外华文媒体高级研修班举办

本报北京电 （记者贾平凡）由中国侨联和中华文化学院共同主办的“追梦中华·海外华文媒体高级研修班”10月31日在北京开班。研修班学员由来自五大洲的近70位海外华文媒体代表组成。

在为期8天的研修学习中，海外华文媒体的学员们将参加“中华文明与中国道路”学术论坛，现场聆听国内外知名专家学者就“中华文明与构建人类命运共同体”等议题发表主旨演讲，并参与圆桌对话。期间，原故宫博物院院长单霁翔将为学员们讲解故宫文化的独特魅力，清华大学新闻传播学院党委书记胡钰将讲解新时代媒体融合之路，腾讯社交网络产品专家将就“智能媒体的技术驱动与内容创新”与学员们分享相关内容。11月5日至6日，学员们还将参加丰富多彩的采风活动，探访新华网媒体工厂，参观新中国成立70周年成就展，体验百度无人驾驶技术。

南侨机工回国服务80年展览开幕

“祖国在召唤——纪念南洋华侨机工回国服务80周年”展览，日前在北京中国华侨历史博物馆开幕。南侨机工，全称“南洋华侨机工回国服务团”。1939年2月至8月间，3200余名南侨机工毅然回国，担负起滇缅公路抗日军运任务，用生命和血汗在滇缅公路上打通了一条“抗战输血线”，为中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的胜利写下了可歌可泣的一章。

展览运用100余件/套珍贵的历史资料、照片、实物等藏品，以“响应召唤共赴国难”“赤子丹心热血滇缅”“赤子功勋民族光辉”3个部分，展示南侨机工回国参加抗战的壮举。展览由中国华侨历史博物馆、云南省侨联、云南省档案局（馆）、陈嘉庚纪念馆主办，将持续至12月1日。

（来源：中新网）

海外华商产业发展高端论坛举行

近日，第十届华商企业科技创新合作交流会暨海外华商产业发展高端论坛在山东济南举行。来自40余个国家和地区的300余位海内外知名华商、专业人士参加，共同探讨了在新旧动能转换重大工程推进过程中，海外华商与中国企业面临的新机遇。山东省宏观经济研究院院长刘冰表示：“新旧动能转换重大工程加速城市发展、产业升级、项目落地，为海外华商及人才提供新机遇、新空间。”

该活动由山东省人民政府侨务办公室、济南市人民政府和烟台市人民政府联合主办。

（来源：中新网）

浙江宁波再增为侨服务联盟成员

近日，浙江省宁波市侨联为侨服务联盟“直通卡”阵容再升级，银泰集团正式加入这个“侨界爱心大家庭”。为侨服务联盟“直通卡”自今年上半年推出以来，广受海内外侨界欢迎，服务内容已逐渐覆盖到衣食住行各方面。

“画好‘宁波帮’和帮宁波代表人士的最大同心圆，才能汇聚起共创辉煌的澎湃力量。”宁波市侨联党组成员、巡视员王东海介绍，联盟“直通卡”旨在做好“为侨服务”这篇大文章，最大限度地整合社会资源，发挥公益力量，为广大侨界群众提供优质高效的服务，同时，引导海内外侨界人士积极参与宁波建设，与宁波一起奔跑，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（来源：中国侨网）

(责编：刘叶婷、杨牧)