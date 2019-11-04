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浙江执御与沙特通信部建立战略伙伴关系

2019年11月04日08:44  来源：人民网-国际频道
 

人民网开罗11月4日电（记者 黄培昭）浙江执御作为在沙特领军的电子商务企业，应沙特公共投资基金邀请参加第三届沙特未来投资倡议大会，日前与沙特通信和信息技术部签署了《关于建立战略伙伴关系的谅解备忘录》。这是执御继年初与沙投资总局建立战略伙伴关系后，在沙深入践行“一带一路”倡议，通过自身发展促进中沙数字贸易和数字生态合作的又一里程碑。

作为跻身中东电商第一方阵的中国电商，执御多年来深耕中东海湾市场，积累了逾5000万用户，市场影响力不断提升。执御以“为客户带来优质生活，促进‘一带一路’数字经济产业发展”为使命，以“构建‘一带一路’数字经济生态”为愿景，在战略上兼顾国际视野和本地运营，把中国电商、数字生态的核心优势与中东市场特色有机结合起来，形成了独具特色的TIES框架：Technology sharing，技术分享，积极促进数字经济相关技术、模式本地化；Investment commitment，投资举措，不断投入构建数字生态基础设施；Employment promotion，就业促进，有效拉动当地数字就业；Social responsibility，社会责任，多形式、多内容地为当地社会发展做出贡献。在TIES框架内，执御与沙业界、政府和社会等方面的交流与合作不断发展，在当地的关注度越来越高。

此次与沙特通信部签约，为执御与沙政府有关部门的战略伙伴关系又添新的支柱，且涉及多领域合作。执御将会稳步增加在沙投入，在物流中心升级、金融科技应用、客服水平提升、数据中心建设等多方面采取新的战略举措，在沙市场深入构建数字生态。沙通信部将从政策沟通、部门协调、配套便利和激励等多方面予以有力支持，全面助力执御在沙发展。

沙特通信部次大臣艾哈迈德·赛扬博士表示，在沙中两国战略伙伴关系框架内，在沙加快实施《2030愿景》的背景下，沙通信部与执御建立战略伙伴关系，是两国数字经济领域合作不断发展的体现。他强调，执御在沙实现快速发展，对沙市场不断增加投入，是沙中两国战略合作的重要成果。执御重视促进当地人力资源建设，与当地共建、共享数字技术和基础设施，可谓沙市场电商企业的良好典范，也是在沙中资企业的良好典范。沙通信部将为执御在沙不断发展提供一切帮助和支持。

此次沙特未来投资倡议大会聚焦投资、技术和社会等主题。与会期间，执御与沙多个政府部门和社会组织洽商合作，相关内容与大会主题高度契合。沙住房部、卫生部分别邀请执御参加沙国家级有关民生项目合作；沙投资总局将加大对执御在沙发展的支持；沙MiSK基金会与执御积极洽商有关社会项目合作。

执御副总裁杜明皓表示，沙市场电商产值2018年环比增长逾34%。沙2020年将电子商务和现代贸易对零售业的贡献率提升至80％。沙约60％的人口在30岁以下、移动互联普及率逾75％，电商市场潜力巨大。执御今年以来启动多项战略升级，实施平台开放和品牌升级计划。平台开放计划（Open Marketplace）旨在吸引卖家进驻、融入执御旗下三大电商平台，以实现执御自营与开放平台业务并行发展。该计划自9月启动以来，发展势头迅猛，已有超过千家品质卖家入驻执御平台，其中近半是沙特当地颇具影响力的品牌。品牌升级计划重在品质为先，从铺货、淘货升级为做精品、创品牌。模式引领也是执御一大特色。今年执御在业界首开对沙特等海湾市场网络直播，拉动营销效果显著。此外，在供应链管理、物流效率、客服服务等维度，执御增大投入，坚持精细化管理，不断巩固、提升品质口碑。

杜明皓强调说，执御多年来依靠艰苦打拼和本土化战略，获得先发优势，旗下APP在中东下载渗透率超过80%，成为中东家喻户晓的电商品牌。在沙空前加快改革开放力度和速度，“一带一路”在当地深入人心，中沙战略关系和务实合作深入发展的大背景下，执御在中东海湾面临新的大好机遇。

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)
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