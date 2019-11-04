为撇“通俄”嫌疑 特朗普竞选团队“推责”乌克兰

美国司法部2日发布500页问询记录，内容关联“通俄”调查，显示总统唐纳德·特朗普的竞选团队经理曾经认定乌克兰可能是2016年民主党全国委员会内部邮件失窃真凶，而不是民主党方面指认的俄罗斯。

【找人“挡箭”】

新公开文字包括联邦调查局(FBI)对特朗普以往身边人的问询记录摘要，涉及前竞选团队经理保罗·马纳福特、前竞选团队副经理里克·盖茨、前私人律师迈克尔·科亨和白宫前首席战略师斯蒂芬·班农。

依据文件，盖茨2018年4月10日告诉多名调查人员，2016年总统竞选期间，马纳福特相信，民主党全国委员会邮件遭“黑客”入侵“可能”是乌克兰人所为，不是俄罗斯人。

路透社报道，特朗普竞选团队继而推销乌克兰黑客一说，以回应特朗普竞选团队与俄罗斯方面串通干预选举的指认，但收效不大。

“维基揭秘”网站2016年曝光民主党全国委员会近两万份内部邮件以及民主党总统候选人希拉里·克林顿竞选团队经理的电子邮件，冲击以至拉低民主党和希拉里本人选情。美国情报部门当时认定，俄罗斯间谍非法侵入网络，窃取邮件并交由“维基揭秘”网站发布。

【邀请“好人”】

特朗普2日说，愿意邀请乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基访问美国。“我可以肯定地说我会邀请他……如果他想来，我乐意让他来白宫，我认为他愿意来。”

在媒体记者面前，特朗普称呼泽连斯基是“好人”。

特朗普7月与泽连斯基通电话，要求对方调查2016年民主党人邮件遭黑客窃取一事是否关联乌克兰。那次通话触发国会众议院对特朗普发起弹劾调查，缘由是他以提供军事援助和邀请对方访问为条件，要求乌方调查2020年总统选举民主党竞选对手，涉嫌滥用权力谋取个人政治利益。

特朗普与泽连斯基9月在联合国大会首次会面。《华盛顿邮报》2日以不愿公开姓名的多个美国政府内部消息源报道，与泽连斯基会面前，特朗普不喜欢这名乌克兰新任总统，原因是乌方2016年支持他的竞选对手希拉里。不过，他会面后改变想法，视泽连斯基为“有魅力的领导人”。

特朗普本周早些时候再次否认与泽连斯基7月通话行为不当，说愿意向美国民众公开那次通话的记录。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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