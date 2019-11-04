着眼选举 英媒称约翰逊弃“无协议脱欧”

英国媒体2日报道，首相鲍里斯·约翰逊不会在执政党保守党竞选宣言中写入以无协议方式脱离欧洲联盟的内容。

【挺协议 拉选票】

英国《泰晤士报》2日报道，与不写入“无协议脱欧”内容相对，约翰逊竞选的主要着眼点，是力争与欧盟10月达成的新版“脱欧”协议在英国议会下院获得通过。

英国12月12日将重新选举议会。数字化、文化、媒体与体育大臣妮基·摩根接受《泰晤士报》采访时为保守党拉票，称选民如果投票支持保守党，意味着为反对“无协议脱欧”投出一票。

“如果你这次选举投票给保守党，你是为（英国依据新版协议）‘脱欧’投票，”摩根说，“‘无协议脱欧’实际已经不是讨论选项。”

英国原本拟2019年3月29日正式“脱欧”，2019年4月获得欧盟方面同意，延期至10月31日“脱欧”。约翰逊竞选首相时曾誓言带领英国如期“脱欧”，却在议会下院压力下被迫向欧盟申请延期“脱欧”。

【拒联手 谋破局】

围绕12月12日议会选举，英国脱离欧洲联盟党先前提议，只要保守党放弃新版“脱欧”协议，这一政党愿在选举中与保守党联手。

约翰逊11月1日回绝脱欧党提议，声称赢得选举后会让“脱欧”协议在议会获得通过。

“我们拿到的是一份了不起的协议，没人想到我们能获得（这样的协议），”他说，“一旦我们12月中旬夺回（议会下院多数席位），我们能让协议获得通过。”

约翰逊希望借助提前选举赢得下院多数席位，助力打破“脱欧”僵局。路透社报道，最新民意调查结果显示，约翰逊领导的保守党以较大优势领先最大在野党工党。只是，超过10%的选民支持脱欧党，而这一比例足以在部分选区分流一部分支持脱欧的选票，继而让工党候选人渔利。（闫洁）（新华社专特稿）

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