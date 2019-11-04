美正式展开弹劾调查共和党出招 弹劾或成大选焦点

中新网11月4日电 综合报道，随着美国众议院正式展开对总统特朗普的弹劾调查程序，“通话门”引发的一系列事件继续发酵，该事件最关键的举报人已同意回答共和党人的书面提问，而特朗普仍要求公开举报人身份。美国2020年大选倒计时一年之际，弹劾调查势必成为一大焦点。

“通话门”举报人愿接受共和党提问

“通话门”的举报人律师表示，他的客户愿意回答众议院共和党人提出的书面问题。

“通话门”举报人律师扎伊德(Mark Zaid)在社交媒体发文说，他的团队向众议院情报委员会的共和党众议员努内斯(Devin Nunes)提出了做出书面回答的选项。

扎伊德写道，举报人将直接以书面形式回答共和党议员的问题，但要经誓言和伪证处以书面形式进行。

此前，美国众议院民主党人曾有意采取非常措施，保护“通话门”举报人的安全，并避免对方身份曝光。举报人的律师也曾致信代理国家情报总监马奎尔，要求当事人在特别保安措施下与调查员会面，若有需要更可邀请国会的情报监督委员会成员出席。

美国《纽约时报》曾在9月报道，举报者是一名中央情报局(CIA)男性干员。

特朗普再要求公开举报人身份

资料图：美国总统特朗普。中新社记者 陈孟统 摄

在提出书面回答提问之际，美国总统特朗普再次要求公开举报人的身份。据路透社报道，特朗普在没有提供证据的情况下，暗示这名吹哨者可能犯下诈欺罪。

特朗普在白宫告诉记者：“吹哨者应该被揭发，因为他提供不实信息，他编造了故事。”

吹哨者的律师柴德(Mark Zaid)稍早发文指出，在特朗普的主导下，共和党人“试图揭发我们客户的身份，这可能危害他和家人的安全”。

根据美国众院情报委员会此前公布的举报人举报内容，该举报者表示特朗普“正在利用其公职权力在2020年美国大选中寻求外国干预”，以及白宫试图压制通话记录。

据悉，这名举报人的举报，已经促成美国众议院在10月31日以232票对196票通过一项决议案，决定针对特朗普正式展开崭新且公开阶段的弹劾调查。

大选倒计时1年 弹劾将成焦点

美国3日踏入2020年大选倒数一年，弗吉尼亚大学政治科学研究小组的最新预测显示，民主、共和两党在明年大选势均力敌，在各州获得的选举人票均有248张，较赢得选举所需的270张还少22张。

随着众议院正式展开对总统特朗普的弹劾调查程序，弹劾议题势必成为大选的焦点。特朗普形容针对他的弹劾调查，是美国史上最大“政治猎巫”，称这只会激起更多共和党人的怒火，有助他在明年大选成功连任。

他日前在密西西比州图珀洛发表演说时，形容民主党领袖有“暴力思维”，谴责弹劾调查是“骗局”。

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