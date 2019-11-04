中国和墨西哥“心灵相通”（我在中国当大使）

墨西哥驻华大使何塞·路易斯·贝尔纳尔近照。

海外网 谢 明摄

身材挺拔，眼睛有神，一头明亮的白发，墨西哥驻华大使何塞·路易斯·贝尔纳尔很容易给人留下深刻的第一印象。驻华两年多来，贝尔纳尔见证了中国的快速发展，也对中国社会进行了细致的近距离观察。

2019年是中墨建交47周年，贝尔纳尔近日接受人民日报海外网专访时，分享了他在中国的“文化之旅”，也表达了对两国深化多个领域合作、增进彼此了解的期待。

中墨两国人民都热爱美食

墨西哥和中国相距万里，中间隔着一个太平洋。地理上的隔阂往往会形成迥然不同的文化习惯和民族性格。但在贝尔纳尔眼里，远隔重洋的墨中两国在很多方面都“心灵相通”。

关于墨中两国的相似性，贝尔纳尔侃侃而谈：两国都是具有悠久文明历史的国家；历史上两国都曾遭受巨大苦难，但都凭借努力一步步摆脱困境；两国在家庭观念上有许多共同点，“我们都热爱美食，喜欢和家人朋友在一起”。

对生活的热爱，对欢聚时光的珍视，体现在两国对待食物和节日的态度上。早在20世纪初，在贝尔纳尔的故乡墨西卡利市就已经能够品尝到中国美食。走过一个世纪的岁月，中国味道已经在墨西哥“遍地开花”，品类丰富、美味可口是墨西哥人对中国菜的印象。同中国人一样，墨西哥人对食物也很讲究，除了人们耳熟能详的墨西哥玉米卷（Tacos）外，墨西哥人会根据地域、季节、时间等享用不同的美食。“在这一点上，墨中文化很相似。”贝尔纳尔说。

到中国担任大使两年来，贝尔纳尔的足迹遍布大江南北，他惊喜地发现两国在节日庆祝方面有很多相似传统，无论是地方舞蹈、音乐还是节日特色食品都能引发他的共鸣。在众多中国传统节日里，让他印象最为深刻的是端午节和春节。在贝尔纳尔看来，节日对于两国人文交流非常重要，能够增进双方对彼此的理解。

对华贸易逆差不是“损失”

谈及两国经贸合作，贝尔纳尔高兴地表示，过去20年间墨中合作不断深化。原因归结有三：不断增加的政治互信、互利的国际分工合作以及持续扩大的双边投资。

2003年中墨建立战略伙伴关系，2013年升级为全面战略伙伴关系，为两国经济合作打下了坚实的政治基础。同时，两国在进出口货物结构上的高度互补也为经济合作提供了源源不断的动力，墨西哥从中国进口货物，经国内加工后再销往国外。墨西哥对中国的出口货物不仅仅是农产品和食物等初级产品，还有汽车等高附加值产品。最后，墨中双边投资也是重要的组成部分。“近年来，不少中国公司将目光投向墨西哥，也有越来越多墨西哥公司来华投资，目前中国第二大面包生产商就是一家墨西哥公司。”贝尔纳尔表示。

而谈到如何看待墨西哥在对华贸易中所处的逆差地位，贝尔纳尔将目光放得十分长远：“墨西哥并不把对华贸易逆差视作‘损失’，从某种意义上说这是件好事。”贝尔纳尔进一步表示，“墨西哥正在积极对接全球价值链，全球价值链带来的国际分工和巨大的潜能才是墨西哥所看重的。”

墨西哥欢迎更多中国游客

中墨两国关系的未来不仅要有经济政治层面的合作，也要保持更为深层的人文交流。2018年共有17万中国游客到访墨西哥，贝尔纳尔表示，墨西哥拥有多元开放的文化、美丽的自然和人文景观以及完备的旅游服务，当地人热情好客，“墨西哥已经准备好接待更多中国游客”。

此外，体育合作也是两国人文交流合作的增长点。贝尔纳尔介绍，近年来，墨中两国不断推进体育合作，在墨西哥的跳水、羽毛球、射箭等领域，出现了很多中国教练的身影。在中国教练的帮助下，墨西哥在前不久举行的泛美运动会上取得了历史最好成绩，这使墨西哥将更自信地参与2020年东京奥运会的竞技。

采访结束前，贝尔纳尔再次表达了通过各种渠道加强双边关系的强烈期待。他说：“有时候我们不理解彼此，是因为不了解对方的表达方式、价值观和期待，双方要通过使馆和商业往来，进一步拉近彼此的距离。”

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)