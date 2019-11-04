专家解读：“每年至少来一次中国”显示中法关系密切

人民网北京11月4日电（刘以爽）中国是法国在亚洲第一大贸易伙伴，法国是中国在欧盟第三大投资目的国。今年是中法建交55周年，两国经贸合作领域不断拓宽。11月4日至6日法国总统马克龙来华出席第二届中国国际进口博览会并对中国进行国事访问。马克龙总统访华前夕，国务院发展研究中心研究员丁一凡接受人民网记者采访时指出，“法国总统马克龙对第二届进博会的浓厚兴趣和积极反应，显示了法国对中国经济和中法经贸合作前景充满信心。”

中法建交改变世界格局 推动世界向多极化发展

1964年中法两国建交，法国成为第一个与中国建立大使级外交关系的西方大国。中法建交具有重要意义，改变了当时国际格局走势。

丁一凡认为，虽然各自位于东西方不同阵营，中法两国坚持独立自主的外交政策，在很多国际问题上观点比较一致，相互支持。戴高乐将军曾经在中法建交后预言，“尽管有些国家仍在犹豫,但将来会效仿法国的做法。”

中法建交不但奠定了中法关系友好发展的基础，同时突破美苏两极格局，推动世界向多极化发展。丁一凡认为，尽管中法两国历史、文化背景不同，政治制度不同，意识形态差异，“事实上中法两国之间超越了当时双边关系中的矛盾与分歧。法国在追求多极世界的过程中，中国的支持和帮助是最大的。”

两国在经贸领域合作互补性强 潜力巨大

自中法两国建交以来，经贸合作稳步发展并不断拓宽。2018年中法双边贸易额突破600亿美元。法国是中国在欧盟的第四大贸易伙伴、第四大实际投资来源国与第二大技术引进国。中国是法国在亚洲的第一大贸易伙伴、全球第二大进口来源国。

“中法两国在经济上有很强的互补性和良好的合作基础。中国拥有广阔的市场，法国在高铁、航空航天、核能等领域享有国际领先地位。”双方经贸投资合作集中在能源、汽车、航空、医药等领域。丁一凡指出，“中法两国一直是非常重要的经贸合作伙伴，尤其在技术合作方面。”上世纪70年代初，中国从法国大量引进石油化工等大型成套设备。80年代，两国在民用核能方面加强合作，共同发展民用核技术。

然而，目前中法双边贸易额仅为600多亿美元，只占中美贸易额的十分之一，中德贸易额的三分之一，并且波动比较大。丁一凡指出，“其中一个重要原因是，长期以来法国对中国的贸易多集中在大型企业，中小企业发挥的作用比较小。法国政府应积极推动中小企业扩大与中国的合作，不但可以扩大贸易额并且有利于保持双边贸易的稳定发展。”

进博会为法国企业进入中国提供良好机遇

第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。法国作为主宾国之一，法国总统马克龙将亲自出席开幕仪式。据中国驻法国大使馆经商处介绍，目前已经有78家法国企业报名参展，展台面积达1.2万多平方米。首届中国国际进口博览会期间，69家法国企业参展，成交额在欧洲国家中排名第二。

“法国总统马克龙对第二届进博会的支持态度反映了法国对中国经济和中法经贸合作前景充满信心。”丁一凡认为，“通过参展，法国企业将向中国企业和消费者展示优势产品,这是加大对中国出口的良好机遇。上海进博会是第一个以进口为主题的大型博览会，是中国的首创。对中国来说此次进博会不但有利于双边贸易平衡，更是展示中国市场魅力的良好机会，中国有信心办好这样的活动。”

马克龙曾在2018年初对中国进行首次出访时表示“以后每年至少来一次中国”。丁一凡认为“这体现出法方愿意与中国保持稳定的关系。中国一贯重视与法国的关系。相信未来两国仍将保持良好关系，这符合双方的利益。”

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