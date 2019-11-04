讲述亲历故事  见证辉煌历程（风从东方来——国际人士谈新中国70年发展成就 ）

图为帕维尔·涅戈伊察在位于莫斯科的办公室里。

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图为2019年5月，曼苏尔·阿布·阿兹姆在开罗参加由中国驻埃及大使馆举办的“包容互鉴、共同发展”研讨会。

米春泽摄

图为2019年5月，张大焕在韩中粤港澳大湾区经济合作论坛开幕式上致辞。

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图为马克东·巴伯出席由人民日报社主办的“一带一路”媒体合作论坛。

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中国方案充满生命力

（俄罗斯）帕维尔·涅戈伊察

新中国成立70年来，经济社会发展及对外贸易方面都取得了巨大成就，我由衷地想说，中国做得非常漂亮！中国共产党领导中国人民在革命、建设和改革中取得一个又一个胜利。改革开放使中国经济繁荣发展，也推动中国积极融入世界

在我三四岁时，我的房间里挂着一幅画，画面是一位中国少年用渔网捕鱼的场景。从那时起，我的心里就埋下了向往中国的种子。古老的神话传说、千年丝绸之路、丰富独特的茶文化……随着年龄增长，在我阅读了很多关于中国历史文化的书籍后，中国对我的吸引力愈发强烈。

1984年，我被当时任职的《劳动报》派驻意大利工作。在意大利工作的14年里，我发现去欧洲出差和旅行的中国人越来越多，华侨华人在欧洲国家开的餐馆也逐渐增多，这些变化几乎与中国改革开放进程同步。我在欧洲其他国家出差或休假时，处处能感受到中国经济的强劲发展给当地带来的发展机遇。

改革开放使中国经济繁荣发展，也推动中国积极融入世界。我不再满足于只是观察欧洲涌现的中国元素，开始大量阅读关于中国经济、科技、文化方面的书籍。如今，中国经济发展量质齐升。中国走出了一条引进、消化、吸收并进一步自主创新的技术发展道路。

2001年，我首次访问北京。北京的现代化程度令人震惊：街道宽阔整洁，现代化楼宇林立，社会秩序井然。穿梭于老北京胡同里，我看到了中国历史传统与现代生活的和谐交融。北京、甘肃、海南……我越来越频繁地到访中国，只是每次都来去匆忙。我真希望能在中国多生活一段时间，以便更深入了解中国。我想看看中国农民如何种植庄稼、饲养牲畜；我想了解年货物吞吐量达亿吨的港口上，工人们如何创造装运奇迹；我还想写写中国如何实现数亿人口的脱贫奇迹……这些话题不仅俄罗斯读者颇感兴趣，其他国家的民众也很关注。

新中国成立70年来，经济社会发展及对外贸易方面都取得了巨大成就，我由衷地想说，中国做得非常漂亮！中国坚定地、循序渐进地进行改革，成就令人钦佩。中国是一个有着悠久历史与文化传统的国家，有着独具特色的国家治理方式。历史和实践证明，中国共产党的领导是中国不断走向繁荣富强的根本保证。中国共产党领导中国人民在革命、建设和改革中取得一个又一个胜利。

在过去40多年里，中国让数亿人摆脱贫困，取得了世界发展史上前所未有的巨大成就。在此基础上，中国政府带领全体人民继续努力，坚定朝着2020年彻底消除贫困目标迈进。同时，中国教育的总体实力和国际影响显著增强。中国科技事业也取得了史无前例的快速发展，在世界获得了许多赞誉。

当前，单边主义和保护主义日益抬头。在这样令人不安的背景下，中国提出的“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念显得更为及时、更具迫切性。共建“一带一路”以推动沿线国家的基础设施建设为主要内容，为现有的世界发展模式提供了新选择。中国方案极具时代意义，充满生命力。

俄中媒体加强合作，在沟通民心方面将大有可为。今年4月，“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议在北京举行，俄中媒体合作进入了更广阔的天地。当前媒体生态飞速变化，各种新技术不断涌现，信息的传递也变得更加迫切。一系列合作将不断提升我们的相互信任，也将为所有媒体工作者创造更多机遇。希望媒体同仁能更多地进行思想碰撞，利用全媒体手段展现多姿多彩的中国风貌，促进民间交流。

新中国成立70年，也见证了俄中关系的长期发展。今年6月，两国关系进一步提升为新时代中俄全面战略协作伙伴关系。今后，俄中两国将共同努力，推动世界变得更加和谐美好，让我们及子孙后代都生活在和平安宁的环境中。

（作者为“一带一路”新闻合作联盟理事单位俄罗斯《俄罗斯报》社长，本报驻俄罗斯记者张晓东采访整理）

祝愿中国繁荣富强取得更大成就

（埃及）曼苏尔·阿布·阿兹姆

我每次去中国，发现各地都有新气象。进入新时代，中国人民的精气神更足，老百姓的获得感、幸福感、安全感更强，生活比过去更红火。共建“一带一路”蕴含着丰富的内涵，它充实了沿线各国新闻报道的方式、方法和途径。希望媒体不断加强合作，深入探讨如何讲好各自的故事、讲好对方的故事、讲好共建“一带一路”的故事

在我访问中国之前的许多年里，我始终想探求这个问题的答案：中国是如何实现繁荣稳定的？

2015年，我终于访问中国。我亲眼看到，中国深化改革开放的步履笃定自信，人民安居乐业，日子过得日益殷实。每次辗转于中国不同地区之间，我都惊诧于中国地方文化的多姿多彩。因为每个地区的自然风貌、传统文化、民俗习惯都大不相同，经济发展也各有特色。这正是中国地大物博、文化多样的一个缩影。

我曾在新疆一个乡村品尝地方佳肴，现在想起，还齿颊留香，回味无穷。在那里，我感受到当地各民族民众和谐相处的客观现实。新中国成立70年来，56个民族休戚与共、相互交融、团结发展，共同勾画了一幅民族祥和的画卷。

记得我第一次去海南博鳌时，看到的是一片纯净自然之境。早期，博鳌是一个名不见经传、贫瘠落后的小渔村。博鳌亚洲论坛让博鳌“华丽转身”，迈入快速发展时期。博鳌的兴盛，折射了新中国70年发展变迁，见证了中国改革开放带来的发展奇迹，值得我们研究和借鉴。

我每次去中国，或参加交流研讨会，或走访工厂车间，发现各地都有新气象。进入新时代，中国人民的精气神更足，老百姓的获得感、幸福感、安全感更强，生活比过去更红火。中国领导人正以智慧、才识和魄力，带领中国人民创造更加璀璨的未来。

过去，包括埃及在内的阿拉伯国家受语言限制，能够直接获取的来自中国的信息有限。他们对中国的了解大多基于西方媒体的报道。如今，这种状况正在改变。今年4月，“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议在北京举行，为各国媒体交流合作搭建了一个很好的平台。我们需要客观、准确、及时、有效的信息，新闻合作联盟机制可以帮助我们共享消息源，从而避免借道第三方新闻，生产出不符合客观事实的新闻报道。

共建“一带一路”蕴含着丰富的内涵，它充实了沿线各国新闻报道的方式、方法和途径。共建“一带一路”为加强媒体交流合作提供难得机遇。“一带一路”建设正在取得越来越丰硕的成果，为我们提供了海量的报道资源。我希望，埃中、非中、阿中的媒体不断加强合作，精心切磋业务，深入探讨如何讲好各自的故事、讲好对方的故事、讲好共建“一带一路”的故事，以及给包括埃及在内的非洲国家、阿拉伯国家和中东地区国家带来的发展红利。

习近平主席在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话，充分体现出中国的自信与豪迈，也为中国取得更大发展指明了方向。中华民族伟大复兴的航船正破浪远行。我祝愿中国繁荣、富强，取得更大成就！

（作者为“一带一路”新闻合作联盟理事单位埃及《金字塔报》执行总编辑，本报驻埃及记者黄培昭采访整理）

中国经济发展成就值得高度赞赏

（韩国）张大焕

70年来，中国发展坚持以人民为中心，明确发展目标，举国上下为之不懈奋斗。高等教育质量的不断提升、科技的迅速发展以及中国的企业家精神，成为创造中国经济快速增长奇迹的重要原因之一。期待共建“一带一路”能进一步推动韩中日三国间的合作

我第一次到访中国是在1988年。我在人民日报社见到了历史悠久的轮转印刷机，印象非常深刻。《人民日报》几经改版，现在已经实现全部彩色印刷。报社各项事业迅猛发展，发展速度之快令人惊叹。

回首新中国成立70年，中国始终致力于推进互联互通，不断加大对高铁、机场、通信等基础设施领域的投资，为经济发展奠定了坚实基础，取得了举世瞩目的伟大成就。记得我第一次去上海浦东时，那里还是一片荒地。如今，上海已发展成为全球金融中心之一，成为中国最国际化的大都市之一，这令人难以置信。中国经济发展成就值得高度赞赏。

70年来，中国发展坚持以人民为中心，明确发展目标，举国上下为之不懈奋斗。在这一过程中，中国高等教育的覆盖面不断扩大，规模和质量不断提升，机制建设日益完善。民营企业生机勃勃，其中不乏成长为世界级的企业，比如百度、腾讯、大疆创新等企业。与此同时，中国鼓励大众创新、万众创业，许多创业公司为中国经济增长源源不断地输送活力。我认为，高等教育质量的不断提升、科技的迅速发展以及中国的企业家精神，成为创造中国经济快速增长奇迹的重要原因之一。

中国提出“一带一路”倡议以来，得到越来越多国家和国际组织的高度关注。我有幸参加了在北京举行的2016“一带一路”媒体合作论坛。该论坛为各国媒体间的对话、交流与合作提供了一个全新平台。我认为，共建“一带一路”为世界提供了更加畅通、便捷的贸易通道，也进一步促进了东北亚地区的互联互通。期待共建“一带一路”能进一步推动韩中日三国间的合作，进而带动东盟地区的发展，对亚洲地区的长期和平与繁荣产生深远影响。

为了推动经济合作，《每日经济新闻》一直在亚洲各地举办国际论坛，并将重心逐渐向中国转移。今年5月，由每经传媒集团主办的韩中粤港澳大湾区经济合作论坛在深圳举行。出席论坛的150名韩国企业家代表访问了位于深圳的华为总部，近距离地感受到了中国企业的创新活力。

韩中建交以来，两国间的经济交流呈现出迅猛发展的趋势。未来，我们将继续在中国举办更多论坛，加强韩中两国企业界和民间交流，为两国企业带来更多商机。

（作者为“一带一路”新闻合作联盟理事单位韩国每经传媒集团会长，本报驻韩国记者马菲书面采访整理）

中国创造了前所未有的人类发展奇迹

（巴基斯坦）马克东·巴伯

中国建立起了门类齐全的现代化工业体系和保障有力的社会保障体系，创造了经济发展、民生改善、科技进步、制度创新的伟大成就。这些发展成就是中国人民团结拼搏、奋斗创新的结果，离不开中国共产党的英明领导。推动构建人类命运共同体体现了中国负责任大国的担当

50年前的一天晚上，巴基斯坦旁遮普省萨戈达地区科特米亚村一名妇女生孩子时遭遇难产，家人心急如焚。经好心人提醒，产妇家人火速从隔壁县里请来一名中国医生紧急出诊。随着“哇”一声大哭，一名男婴降生，全家人悬着的心终于都放了下来。这个男婴就是我。家人告诉我，我睁开眼睛之后看到的第一张面孔，是那位拯救了我们母子生命的中国医生。从此，我的一生就与中国结下了不解之缘。

经过数十年的艰苦奋斗，新中国从一穷二白、百废待兴到稳步成为世界第二大经济体和世界第一制造大国，创造了前所未有的人类发展奇迹。中国建立起了门类齐全的现代化工业体系和保障有力的社会保障体系，创造了经济发展、民生改善、科技进步、制度创新的伟大成就。尤其是改革开放以来，中国的经济社会发生了翻天覆地的变化，取得了一个又一个发展奇迹，综合国力和国际影响力与日俱增。

这些年来，我去过上海、广州、乌鲁木齐、敦煌等城市，现在每年都要访华数次。特别是女儿到北京留学后，我到中国的次数更多了，而且每次都能发现令人惊喜的新变化。中国社会充满生机与活力，百姓展现出积极向上的精神面貌。我认为，这些发展成就是中国人民团结拼搏、奋斗创新的结果，离不开中国共产党的英明领导。

共建“一带一路”倡议是21世纪最重要的国际发展合作倡议。巴基斯坦很荣幸能够参与“一带一路”建设，搭乘中国发展的“快车”，分享中国的发展红利。作为推动巴基斯坦发展的引擎、共建“一带一路”的重大先行先试项目，中巴经济走廊建设取得丰硕成果，给巴基斯坦带来巨大的经济社会效益。

作为巴基斯坦主流英文报纸，《每日邮报》坚持刊发大量有关巴中友好交往的文章，积极正面报道中国。有巴基斯坦媒体同行问我：“你这样做的目的是什么？”我告诉他们，我们大篇幅地报道中国，为的是增进巴中两国人民的友谊，动力源自于我与广大巴基斯坦人民对中国的深厚感情。2005年，我牵头成立了巴中媒体友好协会。迄今，《每日邮报》已同人民日报社等多家中国媒体签署了合作协议。我多次受邀参加“一带一路”媒体合作论坛，在论坛上同广大媒体同行进行了深入交流，并签署了多项合作协议。

今年4月，“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议在北京举行。习近平主席发来贺信，体现了对推动共建“一带一路”媒体合作的重视，让各国媒体同行备受鼓舞。推动构建人类命运共同体，是习近平主席提出的解决当今世界各种难题的中国方案，体现了中国负责任大国的担当。

“一带一路”新闻合作联盟是广阔的合作平台，将有效推进各国媒体间的务实合作。我们愿意向联盟网站和新闻信息移动端聚合分发平台积极供稿，并为国际传播“丝路奖”的评选提供支持。也希望今后能在视频传播、合作供版、人员互访等方面与中国媒体及其他国家媒体深化交流与合作。

目前，西方媒体在全球话语体系中仍占主导地位。巴中两国应该建立媒体和文化交流机制，建议制作更多对方国家语言的影视作品甚至是动画产品，诠释两国文化，增进人民友谊。我将加倍努力，竭尽所能为巴中友谊贡献绵薄力量。

（作者为巴基斯坦《每日邮报》社长兼总编辑、巴中媒体友好协会主席，本报记者孟祥麟采访整理）

本版制图：张丹峰

电子信箱：rmrbgj@people.cn

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)