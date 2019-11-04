深化务实合作 维护多边主义（大使随笔）

今年是新中国成立70周年，也是中法建交55周年。55年前，两国老一辈领导人毛泽东主席和戴高乐将军做出中法建交这一具有深远历史意义的战略决定。法国成为第一个与新中国建立大使级外交关系的西方大国。今年3月，习近平主席对法国进行国事访问，同马克龙总统就中法关系和重大国际问题深入交换意见。双方一致同意在新的历史起点上打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系，为新时代中法关系发展指明了方向。11月，马克龙总统即将对中国进行第二次国事访问并出席第二届中国国际进口博览会。两国国家元首将在同年实现互访。

值此历史性时刻，我有幸成为新中国第十二任驻法国大使。虽然履新时间不长，但在出席各类活动以及同法国友人面对面交流时，我都深切感受到法国人民对新中国成立70年来所取得发展成就的赞叹和对中法关系持续发展的期待。这种期待主要体现在三个方面：

一是深化两国务实合作。法国是首个同中国开展民用核能合作的西方国家，中法合作的台山核电站1号和2号机组成为全球首批建成并商业运营的EPR三代核电机组。两国在航空航天、汽车、数字技术、卫生、绿色发展、金融、文化、教育、第三方市场等领域的合作蓬勃发展。法国积极支持第二届中国国际进口博览会，是主宾国之一。目前有近80家法国企业参展签约，总面积1.2万多平方米，企业数量、质量和参展面积都比去年有所提升，还有一些法国地方政府参展，这充分表明法方对中国市场前景和中法合作的信心。

二是共同维护多边主义。马克龙总统提出推动构建面向21世纪的欧中伙伴关系，强调在维护多边主义领域加强对华合作。当前，国际形势深刻复杂变化，民粹主义、单边主义、保护主义甚嚣尘上。中法作为联合国安理会常任理事国，应展现大国责任和担当，携手维护多边主义，坚决捍卫联合国权威及其在全球治理中的核心地位；坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制；继续保持在应对气候变化和保护生物多样性方面的良好合作势头，发挥国际引领作用；坚定维护伊朗核问题全面协议这一多边主义重要成果。

三是促进“一带一路”倡议同欧盟“欧亚互联互通战略”对接。法方对同中国开展共建“一带一路”合作表现出浓厚兴趣，愿积极参与其中。法国是欧洲一体化的“发动机”之一。中法加强“一带一路”框架内合作，包括第三方市场合作，可以对其他欧洲国家起到示范作用，使“一带一路”倡议同欧盟“欧亚互联互通战略”对接融合，助力亚欧大陆整体繁荣和发展。

我还想强调的是，中法都是文化大国，虽然两国政治制度和意识形态价值观不同，但在文化上相互欣赏，相互吸引。双方本着相互尊重、求同存异的精神加强文明对话，对于增进政治互信、夯实友好基础、促进世界文化多样性具有重要意义。

正如习近平主席在法国媒体发表的署名文章里所说，中法携手能够改变世界。在新的历史起点上，我们愿同法方加强协调合作，落实好两国元首达成的重要政治共识，共同打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系，更好造福两国人民，为世界和平发展注入正能量。

（作者为中国驻法国大使）

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 16 版）

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