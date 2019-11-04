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第二期一带一路新闻合作联盟短期访学班圆满结业

“我们看到了蓬勃发展的中国”

本报记者  龚  鸣  曲  颂

2019年11月04日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　图为访学班学员在江苏亨通光通信科技园采访。
　　本报记者 王澍彬摄

　　秋天是收获的季节。经历了为期两周的中国行，第二期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班圆满结业。11月2日，访学班结业式上，来自欧亚地区与西亚、北非地区共19个国家的39名编辑记者分享了他们眼中的中国。这个中国是他们用双脚丈量、双眼审视，用镜头捕捉，用笔和键盘记录后的真切心得。

　　“短短两周带给我们前所未有的神奇体验”

　　“短短两周带给我们前所未有的神奇体验。我想说的是，中国是一个非常伟大的国家。”《吉尔吉斯斯坦言论报》商务经理乌曼特古丽·布拉基耶娃的结业感言很有代表性。

　　2013年秋天，习近平主席提出了共建“一带一路”重要倡议。共建“一带一路”倡议顺应了全球治理体系变革的时代要求，顺应了各国人民想要过上更好日子的强烈愿望，经过6年发展，已经成为全球最大规模和最受欢迎的公共产品。在推进共建“一带一路”进程中，媒体发挥着独特而重要的作用。今年4月23日，“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议在人民日报社成功举行，习近平主席向会议发来贺信，标志着“一带一路”新闻合作联盟建设取得了实质性进展。

　　“一带一路”新闻合作联盟短期访学班是落实“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议宣言精神的重点项目。访学班由国务院新闻办公室主办、“一带一路”新闻合作联盟秘书处（人民日报社对外交流合作部）和中国传媒大学共同承办，9月16日至28日已成功举办第一期。

　　第二期访学班于10月21日开班。短短两周内，访学班学员兵分两路，不辞辛劳，深入中国的不同地区，从胶州湾到黄河岸，从天府之国到江南水乡，真看、真听、真感受，记录动人的中国故事，品味多彩的中国文化，感受新时代的中国经验。《“一带一路”把我们联系得更紧密》《空中看兰州》《第三只眼看中国制造》《兄弟中国，我们的骄傲》……结业仪式上播放了记录访学成果的融媒体视频作品，一个个精彩瞬间，将学员们拉回到难忘的访学之旅。

　　“这是十分宝贵的机会，也是媒体合作的成果”

　　结业式上，人民日报社副总编辑方江山为学员颁发结业证书。中国传媒大学向学员们赠送了阿拉伯语版、俄语版《习近平谈治国理政》，人民日报社为学员们准备了“一带一路”新闻合作联盟章程。

　　向实处求开拓，向深处寻生机，在细微处见真诚，使访学班赢得外国媒体同行的深深认同。

　　两期访学班，汇聚了来自亚洲、欧洲、非洲和拉丁美洲46个国家、97家媒体的近百位资深编辑记者。短短两个月，联盟成员从原先的86个国家182家媒体，扩大到97个国家204家媒体。

　　“这是十分宝贵的机会，也是媒体合作的成果。正如‘一带一路’新闻合作联盟章程所提倡的，希望在人才培养、内容合作方面切实合作，发出属于发展中国家的声音。”突尼斯《大众观点报》社长穆罕默德·哈姆鲁的话，说出了访学班学员的心声。每个媒体都有独特价值、独特魅力，而联盟要做的就是，成为一个开放的平台、共同的园地、和谐的大家庭，让越来越多的媒体平等交流，让多元多彩的文化相映成辉。

　　“共建一带一路为人们描绘出美好的未来”

　　交流是了解的起点，了解是互信的开端。十几天的亲闻亲历，大大丰富了访学班各位学员对于中国、对于中国与世界关系的认识。

　　“百闻不如一见，我们看到了蓬勃发展的中国。”摩尔多瓦因佛塔格通讯社社长亚历山大·塔纳斯表示。

　　本次访学班有不少学员是第一次来中国，实地参访推翻了之前道听途说的“成见”。俄罗斯自由媒体网站主编塔吉扬娜·苏达科娃直言不讳地表示，一些国家对中国的发展存在误解。《苏丹人报》记者苏珊·哈利发说：“我深深感到，中国非常重视对话和交流，在世界各地广泛建立‘朋友圈’，成为很多国家喜爱的朋友。”

　　埃及《消息报》外交事务部主任侯塞姆·阿卜杜勒阿莱说，“一带一路”倡议建立在互利合作、自愿参与的基础上，给世界打开了新的愿景。侯塞姆表示，“希望阿拉伯国家与中国携起手来，为共建‘一带一路’注入新活力。”

　　哈萨克斯坦通讯社评论员克马尔·马山罗坦言：“访学之旅，让我们结交了志同道合的朋友，获得了关于中国的客观真实信息，亲眼见证了中国的发展和‘一带一路’倡议的必要性。”俄罗斯塔斯社编辑德米特里·温格尔斯基则用参访中见到的蚕蛹破茧而出、终成美丽丝绸，来比喻“一带一路”倡议成长壮大的愿景：“共建‘一带一路’为人们描绘出美好的未来。”

　　新闻媒体是传承文明的重要载体，是增进各国人民理解和友谊的重要纽带。十几天朝夕相处、互学互鉴，已经在各国媒体人心中架起了一座桥。分别之际，大家依依不舍，更期待未来：携手筑牢这座媒体交流之桥，让共建“一带一路”这个共同的机遇之路、繁荣之路越走越宽广。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月04日 16 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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