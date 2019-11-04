中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。

党的十九届四中全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，准确把握我国国家制度和国家治理体系的演进方向和规律，突出坚持和完善党的领导制度，抓住了国家治理的关键和根本，对于更好发挥我国国家制度和国家治理体系的显著优势，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心，具有重大而深远的意义。

中国共产党是国家最高政治领导力量，办好中国的事情，关键在党。如果没有中国共产党领导，我们的国家、我们的民族不可能取得今天这样的成就，也不可能具有今天这样的国际地位。新中国成立70年来，正是因为始终在党的领导下，集中力量办大事，国家统一有效组织各项事业、开展各项工作，才能成功应对一系列重大风险挑战、克服无数艰难险阻，创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。实践充分证明，坚持和完善党的领导，是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所在、幸福所在。我们推进各方面制度建设、推动各项事业发展、加强和改进各方面工作，都必须坚持党的领导，自觉贯彻党总揽全局、协调各方的根本要求。

党的领导制度是我国的根本领导制度。中国特色社会主义制度是一个严密完整的科学制度体系，起四梁八柱作用的是根本制度、基本制度、重要制度，其中具有统领地位的是党的领导制度。全会把坚持和完善党的领导制度体系放在首要位置，同时把坚持和加强党的领导的要求全面体现到各方面制度安排之中，突出的正是党的领导制度在中国特色社会主义制度和国家治理体系中的统领地位，彰显了我们党牢记初心使命、以坚强领导铸就千秋伟业的责任担当。

准确把握国家治理的关键和根本，就要始终坚持党的集中统一领导。我国国家制度和国家治理体系具有多方面的显著优势，首要的就在于坚持党的集中统一领导，坚持党的科学理论，保持政治稳定，确保国家始终沿着社会主义方向前进。我国社会主义政治制度优越性的一个突出特点是党总揽全局、协调各方的领导核心作用，形象地说是“众星捧月”，这个“月”就是中国共产党。在国家治理体系的大棋局中，党中央是坐镇中军帐的“帅”，车马炮各展其长，一盘棋大局分明。新时代坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，首先就要坚持党对一切工作的领导，坚持党政军民学、东西南北中，党是领导一切的，坚决维护党中央权威。

准确把握国家治理的关键和根本，就要完善坚持党的领导的体制机制。习近平总书记强调，“要顺利推进新时代中国特色社会主义各项事业，必须完善坚持党的领导的体制机制，更好发挥党的领导这一最大优势，担负好进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的重大职责”。我们要按照《决定》的部署要求，健全总揽全局、协调各方的党的领导制度体系，建立不忘初心、牢记使命的制度，完善坚定维护党中央权威和集中统一领导的各项制度，健全党的全面领导制度，健全为人民执政、靠人民执政各项制度，健全提高党的执政能力和领导水平制度，完善全面从严治党制度，把党的领导落实到国家治理各领域各方面各环节。

党的领导是党和国家事业发展的“定海神针”。面对当今世界百年未有之大变局，身处实现中华民族伟大复兴关键时期，坚持和完善党的领导制度体系，把党的领导这一最大优势更加充分发挥好，我们就能推动中华民族伟大复兴的巨轮始终沿着正确航向破浪前行，胜利驶向光辉的彼岸。

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 04 版）

(责编：李枫、岳弘彬)