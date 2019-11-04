以坚实的制度保障满足人民新期待

伟大成就凝聚人民力量，伟大宣示激发奋斗豪情。十九届四中全会审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，在各地城乡基层党员干部群众中引起强烈反响。

大家表示，要认真学习贯彻落实十九届四中全会精神，奋发有为，真抓实干，向着坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的目标迈出更坚实的步伐，为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴中国梦提供有力保障。

制度优势托起人民获得感

“家里的饮水情况怎么样了？生活上有什么困难多和我说说。”1日上午，广西隆安县南圩镇党委书记莫雄礼到辖区万朗村贫困户黄日芬家走访。十九届四中全会的召开，让这名壮族基层干部倍受鼓舞。

莫雄礼说，近年来，在党的领导下，南圩镇各项事业全面发展，全镇贫困发生率从2015年建档立卡识别时的22.44%下降至2018年底的2.63%。“坚持党的领导是我们获胜的根本。我们将充分发挥基层战斗堡垒作用，争取今年底贫困村全部实现脱贫摘帽。”

中国特色社会主义制度的优势，表现在百姓的笑容里，体现在人民的获得感里。

1日一大早，群山环抱的重庆市石柱土家族自治县中益乡，村民张玉芳骑着刚刚添置的电瓶车，来到村里的扶贫工坊，开始了一天的劳作。

能这样在家门口挣钱，是张玉芳以前“做梦都不敢想的事”。“这几年我们乡的路更好了，产业也发展起来了，这些变化老百姓都看在眼里、记在心头，从心底里感谢党和政府！”张玉芳满面春风。

“坚持和完善统筹城乡的民生保障制度，满足人民日益增长的美好生活需要。”云南省怒江傈僳族自治州泸水市大兴地镇中心完小校长祝小忠把全会公报中“统筹城乡”这四个字默念了好几遍。

“现在每个适龄孩子都能坐在宽敞明亮的教室里听课，教学环境一天比一天好。”祝小忠说，现在是“有学上”，将来还要“上好学”，相信未来乡村学校与城市学校间的差距会逐步缩小。

早饭后，青海省海北藏族自治州祁连县加木沟管护站站长冶文哥骑着摩托车在周边林区进行日常巡护。

“坚持和完善生态文明制度体系，促进人与自然和谐共生。这些年我亲眼见证了祁连山腹地生态环境不断向好，越来越多野生动物在这里安家。现在巡山时经常能看到马麝、岩羊等，红外线相机还经常记录下雪豹在祁连山活动的身影，如今这里已成为野生动物的天堂。”冶文哥的自豪之情溢于言表。

“坚持和完善中国特色社会主义行政体制，构建职责明确、依法行政的政府治理体系。”看着公报里的这句话，一飞智控（天津）科技有限公司创始人齐俊桐感慨地说：“这些年党和政府通过不断深化改革，减少了对市场配置资源的干预，让创业者焕发了强大活力。”

3年多时间，齐俊桐带领团队攻克100多项无人机技术，公司以每年超过300%的增速跨越式发展。“正是党和政府的重视，才能让我们创新型科技企业得到快速进步。”他说。

人民需求激发前行动力

1日上午8时许，太原重型机械集团有限公司会议室内，30多位公司党委中心组成员身着统一工作服，整齐列坐，认真学习党的十九届四中全会精神。同一时间，由太重集团为印度某公司制造的亚洲最大的550吨冶金铸造机产品，刚运抵天津，即将装船发运。

“全会提出，坚持和完善社会主义基本经济制度，推动经济高质量发展。这说到了企业的心坎里。”太重集团党委书记、董事长王创民说，迈向高质量发展不仅需要企业及早动手、主动创新，更需要国家相关制度创新。

深秋时节，位于宁夏回族自治区固原市彭阳县红河镇的东昂农业园内依然充满生机，大棚里枝叶新发，菜园里绿意盎然。

“‘提高行政效能，建设人民满意的服务型政府’，这就是我们的心声！”宁夏东昂农业科技有限公司董事长王前军激动地说，“企业的发展，既要我们自己静下心来深耕，也需要政府扶持呵护。四中全会给企业吃了一颗定心丸，相信国家的营商环境会越来越好，我们对未来发展充满信心！”

“完善覆盖全民的社会保障体系，强化提高人民健康水平的制度保障。”公报中的话一直在内蒙古自治区兴安盟科尔沁中心卫生院院长白玉壮的脑中回响。

“我们首先要保障辖区百姓享有基本医疗优质服务，让百姓好看病、看好病。”从事医疗卫生工作已有30年的白玉壮说，计划到2020年把辖区家庭签约医生的覆盖面由目前的35%扩展到60%。

在浙江省德清县雷甸镇杨墩生态农庄，望着一拨拨游客，杨墩村党委书记张建明露出欣慰的笑容：“有了丰富的体验项目后，游客特别多，最多的一天门票能卖到26万元。”

这要感谢一场别开生面的“户主大会”。杨墩村978户家庭每户一名代表，与村两委来了场“头脑风暴”，做出与生态农庄开展股权合作的决定。

“四中全会提出，坚持和完善人民当家作主制度体系，发展社会主义民主政治。这让我体会很深。下一步，雷甸镇将创新工作方法，通过乡贤参事会、两代表一委员等载体，广听民意、云集民智。”雷甸镇党委书记夏永明说。

1日中午，福州市鼓楼区军门社区托管中心的餐厅里饭香阵阵，干净营养的三菜一汤，孩子们吃得津津有味。这是军门社区回应居民诉求开展的双职工家庭托管服务。

“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，确保人民安居乐业、社会安定有序”，公报中的这句话让军门社区党委书记林丹感到方向更清晰了。“社区要不断创新治理模式，让群众更方便、更平安、更幸福。”林丹说。

北京市丰台区卢沟桥街道工委书记高文娟说，全会公报提出的“必须坚持一切行政机关为人民服务、对人民负责、受人民监督”给她留下深刻印象。“我们要组织街道基层干部认真学习公报，深刻领会公报精神，进一步强化为人民服务宗旨，不断提高服务群众的能力和水平。”

凝心聚力开创美好未来

四中全会公报一发布，总部位于辽宁辽阳的奥克控股集团董事局主席朱建民就反复收听、认真学习和研究。

“鼓舞人心，催人奋进！”朱建民激动地说，“四中全会聚焦国家治理体系和治理能力现代化，这意味着政府的决策力和政策执行力都将显著提升，必将激发起广大群众干事创业的热情和动力。”

连日来，各地基层党员干部群众都不约而同地通过不同形式，收看、收听公报内容。人们为之振奋，纷纷表达共建美好家园的决心。

“党是领导一切的，坚决维护党中央权威，健全总揽全局、协调各方的党的领导制度体系”，公报里的这句话，让吉林大学行政学院副院长许玉镇深有感触：“我国经济社会发展之所以能取得辉煌成就，最根本的是靠党的领导。有中国共产党团结带领中国人民，坚持中国特色社会主义道路，我们就有信心、有底气、有能力建设更加伟大的中国。”

“县作为基层治理的前沿，要坚决履行好推动经济社会发展、管理社会事务、服务人民群众的重大职责，不断实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益。”湖南桂阳县委书记彭生智说，我们将按照全会精神要求，不断创新社会治理，不断回应好新时代人民群众对美好生活的向往和期盼。

在贵州省，一个电梯物联网公共服务平台上，遵义市2000多台中航电梯的运行数据和实时视频一目了然。已将公报学习了好几遍的遵义市大数据发展局副局长杜宇说，下一步遵义将持续加大创新工作力度，为以大数据为引领的电子信息产业发展提供强大动力。

高标准高质量建设自贸试验区的行动在深刻改变着海南岛的面貌。“全会提出，推进合作共赢的开放体系建设。我们重任在肩。” 海口市商务局局长蔡俏说，“我们将带着使命感责任感，将海南岛建设成一个政治清明、经济繁荣、生态优美、服务高效、人民宜居、和谐美丽的自由贸易港。”

（新华社北京11月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 04 版）

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