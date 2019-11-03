原标题：吴哥国际医院：将中医中药扎根于柬埔寨

中新社暹粒11月3日电 题：吴哥国际医院：将中医中药扎根于柬埔寨

中新社记者 黄耀辉

患有面瘫疾病的23岁柬埔寨青年昆卡日前告诉中新社记者，开始他并不在意自己的病情，在大街上药店随手买些药应付，直到病情愈发严重出现嘴巴歪斜症状，才想到去医院找医生。昆卡称，因经济缘故，当地人有病不爱上医院，随便弄些药吃，等上了医院就是大事。

昆卡说，他寻遍了柬埔寨各地大小医院，甚至用了当地“土药”，面瘫还是不见好。“眼斜嘴歪”的怪病，让母亲为尚未婚娶的儿子发愁。听说暹粒省的吴哥国际医院新来了一批驻诊的中国医生，昆卡才决定去试一试。

在中国医生“浮针”针灸治疗下，20多天后昆卡就痊愈了，“简直太神奇了”，昆卡一直感谢吴哥国际医院驻诊的中国医生。

经中国驻柬埔寨使馆驻暹粒领事办公室牵线，2018年，中国江苏省泰州市卫健委与柬埔寨暹粒省吴哥国际医院达成3年合作协议，开展中医药合作，泰州市8家中医院每季度派遣3-4名援柬医疗专家轮流驻诊吴哥国际医院，通过“一带一路”医疗援柬的方式，推动中医走出国门，走向世界。

吴哥国际医院创始人、院长孙英杰告诉记者，双方签署了中医及中医药项目合作备忘录，每批专家驻诊期间指导援助服务，包括中医医疗技术、人才、药品及医疗设备、大健康产业及养生等内容，目的就是让中医和中药根植于柬埔寨民间。

2018年，该医院分两批接收柬埔寨八年制医学专业毕业的医生传、帮、带。在该院工作不到一年的骨科医生查·钱莫迪告诉记者，经过中医学习，开阔了自己的眼界，逐渐认可和接受中西医结合治疗，他未来的目标就是学好中文，到中医中药的发源地中国去留学，学成回来为同胞服务。(完)【编辑:姜贞宇】

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