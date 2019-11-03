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纽约爆发抗议：大批示威者高举辱警标语，涌进地铁冲撞闸机

2019年11月03日20:05  来源：环球网
 

　　【环球网报道 记者 侯佳欣】“美丽风景线”出现在美国纽约了。

　　据美国“商业内幕”网站报道，当地时间11月1日晚7时许，数百名示威者走上美国纽约布鲁克林街头抗议。当晚，示威者举着写有“不要让这些猪碰到我们”、“操**的警察”等反警察标语牌走上街头，打砸公交汽车，还对着纽约警察局内的警察大骂隐晦侮辱性词语。此外，示威者们还涌入地铁站内，冲撞闸机等。

　　

　　综合美媒报道，此次纽约爆发抗议的原因据称与警方近期暴力执法行为有关。“商业内幕”消息称，根据网上流传视频，上周，纽约警方被拍下拿枪指向地铁车厢。随后，至少10名警察涌入车厢并将一名黑人男子制服在地。警方说，这名嫌疑犯被怀疑携带武器从街上跑到了地铁站。

　　

　　纽约警方在车厢内制服一名黑人男子，图源：商业内幕网站

　　此外，另一段视频还显示，同在上周，布鲁克林一地铁站台发生争执，一名警察被看见殴打了15岁的本杰明·马歇尔。但马歇尔和他的父母称，他并没有参与打架，在站台上寻找他的背包时就被打了。

　　随着舆论发酵，抗议示威者上周五涌上街头，高举着“停止纽约警察局针对黑人的恐怖行为”标语，还喊着高喊“纽约警察，别碰黑人孩子”的口号。

　　但有美媒同时援引抗议者的话说，警察暴力执法行为只是“压垮骆驼的最后一根稻草”。

　　英国《每日邮报》在报道近千名抗议者走上布鲁克林街头抗议纽约警局时提到，此次爆发的抗议不止针对此前发生的一系列暴力逮捕事件，还称抗议者对纽约州长安德烈·科莫最近决定在纽约市警察局增加500名警力，负责巡逻交通系统，并根除逃票行为表示了不满。

　　11月1日当晚，示威者举着的“贫穷不是犯罪”、“不需要新警察”、“我们的地铁需要更多钱修电梯，而不是警察”等字样的标语牌，抗议纽约州政府的决定。《每日邮报》认为，示威者的标语反映了游行的双重性质。

　　

　　“贫穷不是犯罪”

　　“不需要新警察”

　　“我们的地铁需要更多钱修电梯，而不是更多的警察”

　　《纽约邮报》称，抗议活动从晚上19时左右开始，一直持续到当晚21时左右。

　　针对当晚的抗议示威活动，纽约警察局在给《商业内幕》的一份声明中称，该部门“不干涉受宪法保护的活动，并在纽约公民行使第一修正案赋予他们的权利时努力确保公共安全。”

(责编：李枫、岳弘彬)
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