编者按：今年是中法两国建交55周年，在法国总统即将访问中国之即，人民网法文版法籍专家安致远（Laurent Devaux）为此撰写评论《55周年，中法两国关系正值好年华》。全文如下：

法国总统埃马纽埃尔·马克龙将于11月4日至6日对中国进行国事访问，这是第二次对中国进行的国事访问，今年又适逢中法建交55周年。2018年他首次访问中国，也是首访亚洲，他还曾表示过每年都要访问一次中国，这一切都表明法国一贯重视与中国的关系。中国是法国的强大伙伴，两国可以在一些重要国际问题上互相支持。

中国国务委员兼外交部长王毅此前曾宣布，马克龙总统访问期间两国将签署一系列合同。法国人当然为此欢欣鼓舞，有理由相信马克龙总统可以走得更远。我们深知“一带一路”倡议的重要性，法国自然不可能忽视它。那些没有参与的国家很可能迟早后悔。尽管任何国家都有权利选择加入这一倡议，但不应该质疑其在未来发挥的重要作用。

作为法国人，我认为，作为中国的重要伙伴和与欧盟各国连接的桥梁，法国扮演着重要角色。法国具备令人羡慕的独特优势，成为中国特别的贸易伙伴：首先，法国拥有得天独厚的地理位置，法国位于欧洲大陆南北与东西交汇点；同时法国三面临海，拥有世界上第二大海洋面积；在法国的华人数量超过100万，位居欧洲各国之首。当然还有最重要的一点，法国是第一个同中国建交的西方大国。

法国悠久的历史和独一无二的文化遗产使它在中国享有良好的知名度和美誉。法语是在中国人学习最多的西方语言之一。中法两国之间的友谊--或者可以说情感纽带--历久弥新；两国人民跨越了距离和语言的障碍，心灵相通，两国人民互相欣赏由来已久：如 17-18世纪的启蒙运动时期产生的“中国热”，2010年上海世博会中，法国馆成为参观人数最多的国家展馆之一……类似的例子不胜枚举。

今年是中法建交55周年。对一个人来说，55岁是成熟的年龄，正是美好的年华。中法两国关系也是如此。出现问题时可以从容应对，让彼此关系变得更加紧密。团结起来才可以做大事就是这个道理。团结一致、相互了解是中法两国独特的优势，双方一定要打好这张牌，积极推进自身发展，造福全世界。希望马克龙总统此次访华不仅在经济上，还能为两国关系进一步发展创造新契机。

（文/安致远、翻译/刘以爽 孙晨晨）

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