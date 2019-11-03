加州山火“金卡德”渐弱“玛丽亚”又起

新华社北京11月3日电（记者陈立希）美国加利福尼亚州南部山火“玛丽亚”截至2日燃烧3天。大风助推火势，加大扑灭难度。在加州北部，山火“金卡德”过火面积超过300平方公里，接近70%得到控制。

美联社报道，“玛丽亚”10月31日晚自洛杉矶县西北部一处山坡燃起，是加州南部最后一处大面积山火。“玛丽亚”过火面积大约40平方公里，迫使近1.1万人撤离。

“玛丽亚”蔓延迅速。文图拉县消防部门警告，东文图拉、卡马里奥和圣保拉面临威胁。

文图拉县消防主管马克·洛伦岑说，风向11月1日改变，恐怕会进一步增大“玛丽亚”过火面积，灭火更为艰难。“玛丽亚”起火原因仍在调查。

电力供应商南加州爱迪生电力公司1日说，“玛丽亚”山火燃起前13分钟，这家企业给这一地区1.6万伏的输电线再次输电；企业将配合起火原因调查。

为防止强风刮落电线、触发火灾，加州主要电力企业太平洋天然气和电气公司以及南加州爱迪生电力公司多次大范围预防性断电。

每年秋冬季节吹袭加州的“圣安娜风”是山火频发主要诱因之一。“圣安娜风”获称“魔鬼风”，是出现在加州南部山谷中的季风，来自美国内陆荒漠地带，极度干燥，易引燃山火。“玛丽亚”山火发生在“圣安娜风”即将结束时段。

按照加州林业和消防局的说法，在加州北部葡萄酒产区索诺马县，山火“金卡德”过火面积超过300平方公里，70%得到控制，越来越多撤离人员获准返回。

太平洋天然气和电气公司迄今4次在加州北部大范围预防性停电。康特拉科斯塔县消防部门认定，10月27日在旧金山湾区燃起的3场较小山火是太平洋天然气和电气公司电力设备所致。

“金卡德”原因尚未明确。太平洋天然气和电气公司在起火点附近的一个输电塔当时报告出现问题。

加州各地近年发生多起大范围山火，造成严重人员和财产损失。去年发生的“坎普”山火致死至少86人，毁坏1.4万座建筑物。加州消防局今年确认，“坎普”由太平洋天然气和电气公司拥有并运营的一段输电线路引燃。

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