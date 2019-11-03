人们总希望岁月静好，但现实世界却波涛汹涌。

从西班牙加泰罗尼亚到智利圣地亚哥，示威活动越闹越大；英国脱欧“脱”还是“不脱”仍没解决，议会大选却先期而至；巴格达迪被击毙，“伊斯兰国”极端势力会不会加快裂变……

在充满“变”的世界中，中美经贸磋商进程也在发生着变化。11月1日晚，中美经贸高级别磋商双方牵头人通了电话。

这则通话消息稿中，最引人关注的点是，中美双方就妥善解决各自核心关切取得原则共识。

对此，怎么看？

在“隆东腔”看来，中美经贸摩擦一年多来，双方的磋商实际上经历了“由简到繁，由繁入简”的过程。

首先，双方对各自关切的了解和理解，经历了逐渐深入的认知过程。越了解，越知复杂与棘手。这是一个“由简到繁”的阶段。

经过十几轮的深入磋商后，双方对各自的关切都了然于心。诸多外围关切基本得到解决，磋商进入到“解决各自核心关切”的深水区，即“由繁入简”的阶段。

显然，这一“由繁入简”并不意味着各自核心关切问题迎刃而解。相反，合作有原则，谈判有底线，这恰恰是很不容易解决的部分。

中美双方的各自核心关切，早已摆在台面上了。中方对美方关于农产品采购等核心关切很清楚，美方也对中方的三条核心关切（取消全部加征关税、贸易采购数字要符合实际、改善文本平衡性）不陌生。

磋商进行了十几轮，双方依旧在为各自核心关切进行沟通，解决难度可想而知。

此次通话消息稿中说，“双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论，并取得原则共识”。

而在10月25日的双方牵头人通话中，有关表述则是“双方同意妥善解决各自核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成”。

从“同意妥善解决”到“取得原则共识”，表明在前期“不打不相识”的基础上，经过工作层面紧锣密鼓的磋商，双方在“妥善解决各自核心关切”方面进了一步。

但是，这依然与最终达成协议是有一定距离的。

现在，中美经贸阶段性协议就像一个看上去近乎长成的果子。要想“瓜熟蒂落”，就必须在“妥善解决各自核心关切”上进一步催熟。

尤其对中方而言，关税是双方贸易争端的起点，如果要达成协议，加征的关税必须全部取消。即使是阶段性协议，这一核心关切也应得到体现。

可见，中美经贸阶段性协议的磋商，的确到了比较关键的阶段了。

越是在这个时候，越需要相向而行，坚持求同存异，保持冷静理性。

但行好事，莫急莫躁。

对于中方而言，刚刚召开的中国共产党十九届四中全会已经提出，要建设更高水平开放型经济新体制，实施更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放。

也就是说，无论磋商进展如何，中方仍将按照既定节奏、一如既往以往主动扩大对外开放，以这种“不变”应对“万变”。

（原题为《经贸协议如何才能瓜熟蒂落？》）

(责编：贾文婷、杨牧)