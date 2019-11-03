非洲工会统一组织声援中国在经贸斗争和香港问题上的严正立场

人民网阿克拉11月2日电（姜宣、周玥晗） 10月31日，中国驻加纳大使馆收到非洲工会统一组织发来的公开声明。声明表示，个别国家针对中国挑起贸易战是为了建立国际霸权秩序，非工统反对外部势力干涉香港事务。中文翻译稿全文如下：

为了让世界体系服务帝国主义寡头政治，形形色色的霸权主义倾向和帝国主义扩张不绝于世。他们不择手段，开紧张和冲突之滥觞，如今又另辟蹊径，破坏以和平与尊重为基础的世界政治与合法秩序，尤其威胁和平与稳定。一个独裁主义者的世界正在出现。

世界上的工人，尤其是非洲工人严重关切当今世界局势。在一个以恣意逐利和垄断财富为主导的世界里，发起针对中国的经济战，是为了破坏中国的经济和贸易，从而建立国际霸权秩序。

数十年来，非洲与中国以合作、互利、彼此尊重主权为基础，建立起长期伙伴关系。双方从历史、工人的团结与友谊以及非中人民曾经共同经历的艰难困苦中汲取力量，反映了双方通过中国经验，在经济社会领域发展非洲社会生产力的共同意志。因此，非洲工人愿同中国工人合作，共享有关成果。

对非洲国家及世界上其他相似国家而言，尊重国家和人民主权及政治稳定是发展的基本要素。非洲工人始终捍卫这一原则，并以此作为经济社会发展的坚实基础。限制主权及破坏国家和社会稳定已成为破坏人们追求美好生活梦想的新式武器，而其第一受害者就是工人和他们的家庭。

在一些看似合法、精心包装的行为背后，往往隐藏着不可告人的目的。一些势力试图利用个别事件在香港兴风作浪，就是很好的例证。非洲工会统一组织反对任何破坏和限制中国主权的企图，声援中华全国总工会、中国工人和中国人民依法捍卫他们通过长期历史斗争和巨大牺牲换来的国家统一、主权及稳定。

非洲工会统一组织成立于1973年，秘书处设在加纳首都阿克拉，是非洲大陆唯一包含所有非洲国家工会的区域性工会组织，其会员包括非洲54个国家的73个全国性工会组织，在非洲大陆和国际工运中有其特殊地位和重要作用。

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