CNN，我们知道你这几年使了多少坏！

带着政治偏见，频频造谣传谣。这些年，CNN欠下世界一堆账。

“做人不要太CNN！”11年前中国网民耳熟能详的这句话，如今又要热了起来。因为美国有线电视新闻网（CNN）记者欠39个在英国遇难者的家属一个道歉，更欠中国人一个道歉，“尽管其身上的欠账已足够多”。梳理CNN这些年在对华报道上的表现，可以发现，它并非是简单扮演西方媒体诋毁中国的“刺头”，而是在根本上对中国的发展带有先入为主的偏见。在中国学者看来，对某些西方媒体的不实报道和无良做法，我们必须要给予有力回击，并在熟悉其“游戏规则”的基础上一点点改变它们。

CNN 的提问“很不合时宜，也没有得分”

25日，CNN一名驻华记者在中国外交部发言人华春莹主持的例行记者会上问了一个“很不合时宜，也没有得分”的问题——他将发生在英国的悲剧与中国庆祝过去70年取得的巨大成就和进步扯在一起并进行嘲讽，这种先入为主、面对具体事件却用价值观执意代替分析思考的表现令人惊诧，因此当即遭到驳斥。华春莹反问道：“你这个出发点是很有问题的，反映出你思想深处或者说你代表的美国一些媒体的问题。你到底希望得到什么样的答案呢？”

据环球时报-环球网记者观察，提问题的是CNN驻华记者大卫·卡尔弗（David Culver），这名古巴裔美国人今年下半年刚来到中国。他近期报道了中国的国庆阅兵、NBA在中国社会引发的争议、中国的碳排放和经济增长等话题。查阅其报道可以发现，他喜欢用“共产党中国”“共产党政府”等词语，这一点和同是古巴裔、“逢华必反”的美国议员卢比奥非常类似。在美国话语体系中，这些是带有强烈意识形态和冷战色彩的字眼。

在大卫·卡尔弗提出这个问题前，CNN还声称，中国掐断了其直播“39名中国人死于英国货车”的报道，并含沙射影地表示“这是中国在封锁自己民众因偷渡死于国外的消息”。但事实上，24日当晚在中国的互联网上，发生在英国的这起悲剧一直是热点，所有媒体都在报道、更新最新消息。CNN想塑造的“意象”显然不符合事实。

对CNN记者这样的提问，旅法资深媒体人郑若麟告诉环球时报-环球网记者：“我一点儿也不意外，一点儿也不吃惊。凡是世界上发生任何一件事，能从负面扯上中国的，它一定会扯上。这不是第一次，也绝不会是最后一次。此外，它们不做调查就抹黑中国，而且心里把中国看成‘万恶之源’，这次英国39名遇难者新闻一出，立刻就联想到中国。抹黑中国对它们来说具有特殊的重要性，因为中国的世界形象正在不断正面化，尤其是在发展中国家，甚至在一些西方国家，这对它们来说是不可接受的。”

CNN记者的拙劣表现，不禁让人想起今年8月，CNN在报道香港局势时竟然造谣“港警使用汽油弹”。香港警方及时澄清事实：汽油弹是由示威者掷向警方防线的，但最终的片段却被CNN恶意删改成“汽油弹由警方防线丢向示威者”。在铁的事实面前，CNN就“错误报道”向香港警察致歉。

CNN就造谣“港警使用汽油弹”错误报道向香港警察致歉，在致歉信中CNN还表示”正在努力确保对香港抗议活动的报道在任何时候都是公平和平衡的”。

造谣—狡辩—道歉—再使坏

CNN从业者严重违背新闻职业道德、激怒中国然后又出来“自我更正”和道歉的情况屡见不鲜。以2008年为例，拉萨“3·14打砸抢烧事件”发生后，包括CNN在内的西方某些媒体视明确的法律条例和基本的社会正义于不顾，混淆是非，帮“藏独”分子造势。因对含有暴徒施暴的图片恶意剪裁，并对西藏使用错误称谓，很多中国网民在“anti-CNN.com”网站上批评和抵制CNN。美国华人团体也表示抗议，认为相关报道有意偏袒打砸抢烧的“藏独”分子，同时却把攻击的矛头对准受害者。压力之下，CNN将裁剪过的照片悄悄撤下，换成有“藏独”分子投掷石块的完整版。

到了2008年4月， CNN主持人卡弗蒂在转播旧金山奥运火炬传递的《时事评论》节目中发表辱华言论，称“中国产品是垃圾”“在过去50年里中国人基本上一直是一帮暴民和匪徒”。CNN起初还为其辱华言论狡辩，但无论是中国政府还是民众，以及海外华人都态度坚决，要求CNN和卡弗蒂认真道歉。

时任外交部发言人姜瑜说：“中国人民不可欺，不可辱。我们再次严正要求CNN严肃对待这一问题，立即收回恶劣言论，向全体中国人民做出真诚的道歉。”为抗议CNN的不公正报道以及卡弗蒂的辱华言论，洛杉矶地区的美国华人还到CNN办公楼前集会。仅4月19日一天，抗议示威的华人就超过5000人。此外，还有数十万人在网络上“发出怒吼”，签名让CNN道歉。当年5月中旬，CNN就卡弗蒂辱华言论向中国人民正式道歉。

CNN总裁在致中国驻美使馆的信函中说：“CNN对全世界华人怀有最崇高的敬意。我们确信，中国人民确实被卡弗蒂的评论所冒犯。我谨代表CNN就此向中国人民道歉。”此后不久，CNN的高级官员又引用卡弗蒂的谈话说，他对当初攻击中国人民的辱华言论感到“后悔”。对于CNN和卡弗蒂这样的道歉方式，实际上中国民众并不满意，很多人认为“我们不光需要CNN道歉，更需要看它的行动”。

在文化等领域，CNN也欠中国人的“账”。2011年，CNN一记者将中国人经常食用的皮蛋评为全球最“恶心”食物，理由是“皮蛋味道吓人，外形怪异，像是魔鬼生的蛋”。同样是在华人的抗议下，该记者写信给中文媒体，向华人致歉称，“我对你们的文化并无冒犯之意”“我想去中国旅游”。

CNN在很多国家都劣迹斑斑

创建于1980年的CNN是美国主要的有线电视新闻网。借1991年报道海湾战争时的成功运作，CNN的影响力超过美国三大有线电视网NBC、CBS和ABC。CNN一直争议不断，比如在中东问题的报道上，CNN的无良、无德之举就有很多。2006年1月，CNN在报道伊朗时任总统内贾德讲话时，故意将“西方不应剥夺我们拥有核技术的权利”中的“技术”译为“武器”。在伊朗官方做出禁止CNN记者在伊朗从事报道的警告后，CNN很快发声明道歉。

“对CNN在报道此次英国货车惊现39具尸体案件中的表现，埃及媒体圈不会觉得奇怪。”埃及国家新闻总署一名外媒管理负责人告诉环球时报-环球网记者，CNN等西方媒体也经常对埃及进行失实报道，主要有三种情况：一是夸大埃及恐袭的死亡人数，尤其是在西奈半岛这种实行严格军管、记者难以进入的地区；二是将埃及合法逮捕羁押暴恐嫌犯说成是“打压人权”“搞政治清洗”，且时常夸大“政治犯关押规模”；三是在政治上造谣传谣，造成不明真相的民众上街游行示威。该负责人无奈地表示：“尽管这些媒体对埃及的失实报道时有出现，但基于对言论自由的尊重，考虑到多方面平衡，埃及官方多由新闻总署出面发声明驳斥，此外也没有更好的办法。”

不仅在政治领域，CNN的埃及新闻失实还波及被誉为“埃及之光”的当红球星萨拉赫。2018年6月，俄罗斯世界杯开赛前夕，CNN爆出一则“重磅消息”，刚获得“车臣荣誉公民”称号的萨拉赫即将退出埃及国足，配图是萨拉赫与俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫在体育场内的合影，暗示萨拉赫会为俄罗斯效力。消息一出，立刻遭到埃及国足新闻官和今日俄罗斯电视台的驳斥。

在具体回击西方媒体无良报道的方法上，埃及国家新闻总署的外媒管理负责人还讲了一个案例。他的工作之一就是经常在第一时间就某些西方媒体对埃及的不实报道做出回击。英国某报去年10月曾报道：一名“叫大卫的62岁英国机械师”当年9月在埃及红海一处海滨度假村游玩时突然晕倒并死亡。在未经家人同意的情况下，大卫的遗体“被强行做了尸检”后送返英国，但“心脏和肾脏均已不见”。该报道推测这与跨国非法走私人体器官有关。然而，埃及国家新闻总署向埃及司法部、内政部等部门求证后发现，此人的尸体只是按照正常的尸检程序被送往专业法医机构进行取样，用于死因鉴定，已告知家属。为澄清事实，埃及国家新闻总署专门向登记在册的常驻外国记者群发了阿英双语版本的声明。

据“今日俄罗斯”电视台报道，今年5月俄外长拉夫罗夫在芬兰出席北极理事会部长级会议期间与美国国务卿蓬佩奥会面，并召开简短记者会。会上，有CNN记者问“俄阻止美对委内瑞拉进行军事干预的可能性有多大”，对此，拉夫罗夫回应称：“有些人说你们CNN是假新闻媒体，现在你们还提假问题。”他表示：“从我与美国、欧洲和拉丁美洲国家同行的接触来看，没有人支持使用军事手段这一草率的解决方案。”俄媒称，这不是拉夫罗夫第一次以这种方式批评CNN对俄美关系的报道。

针对假新闻，俄外交部过去两年在官网开辟“打假”区域，列出包含假消息的报道。德新社此前报道，已有60多篇文章“上榜”，来源包括CNN、《纽约时报》和英国《金融时报》。俄《消息报》今年8月还揭批CNN记者编造“俄罗斯人开采非洲资源、掠夺中非国家黄金”的假消息。报道说，CNN应承认自己是谎言的散布者，否则任何国家都可对这家媒体的记者采取完全合法的限制性措施。对CNN等媒体在报道中国香港和西班牙加泰罗尼亚街头暴力时采取的双重标准，俄媒也多有批判。

因涉嫌干涉他国内政，曾有非洲国家在大选期间拒绝CNN派记者前往采访报道。同样，在美国国内，CNN的表现也常被人诟病，其记者也曾被赶出白宫。数位美国媒体人私下告诉环球时报-环球网记者说，CNN的新闻报道从不以客观公正为基本原则，而是旗帜鲜明地服务于民主党支持者，并很少将目光投向美国经济、科技、人文、教育、环境等领域的深层问题。一位电视节目主持人对记者说，看CNN长大的美国观众，对华盛顿以外的美国一无所知，对美国以外的世界所知更少。2018年1月，美国总统特朗普及其竞选阵营发动支持者举行“假新闻奖杯”评选，在最终入围的十大假新闻中，CNN占了4条，其入围新闻都被其他媒体证伪或CNN自己纠正。

“先要了解西方媒体游戏规则”

“这种针对中国的负面言论还会存在，只要是涉及中国的新闻，那么西方舆论就会大炒特炒，有些和中国没关系的事情也会被硬扯上一些关联，如谈论中国的制度问题。”谈起CNN的表现，北大中文系教授张颐武这样告诉环球时报-环球网记者。他认为，一些西方媒体对中国的刻板印象和先入为主的做法，这是西方固有的对华偏见造成的，短期内还很难有办法扭转这种现象。

如果说卡弗蒂是心怀怨恨的老顽固角色，那么大卫·卡尔弗作为西方新一代媒体人就应有新的面貌，不要总是长期受西方媒体的影响，无法理解中国的发展。值得一提的是，中国人不会因CNN等媒体造假或缺少良知而否定所有报道中国话题的西方记者。在环球时报-环球网记者日常接触的西方国家记者中，很多人都非常友好。

在法国工作多年的郑若麟也表示，抹黑中国已成为某些西方媒体的一种本能，要改变这种状况恐怕要一代人的时间，等这一代西方媒体人退出历史舞台、新的媒体人重新认识中国后才能有所改变。结合自己在法国工作并经常受邀在法国电视台做节目或辩论的经历，郑若麟认为，要懂得西方媒体的游戏规则，懂得它们的接受程度，并做出应对，一点一点地去改变它们。

来源：环球时报-环球网/肖岩 曲翔 白云怡 丛超 吴志伟 柳玉鹏

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