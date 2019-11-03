新华社北京11月2日电 综合新华社驻外记者报道：中国共产党十九届四中全会对坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作出重大战略部署。一些外国专家学者表示，实践证明中国选择了符合自身国情的发展道路，全会通过的纲领性文献对中国发展具有重大意义。

印度发展中国家研究和信息系统机构顾问苏伯莫伊·巴塔查吉表示，新中国成立以来始终坚持中国共产党的领导，70年发展成就充分显示出中国现有的制度优势。制度优势带来的政策延续性使得中国经济拥有巨大韧性。

尼日利亚参议院外事委员会主席阿达穆·布尔卡舒瓦说，过去70年来，中国取得巨大发展成就，这一切都是中国共产党带领十几亿中国人民坚持走中国特色社会主义道路的结果。好的制度理所当然应该得到坚持和发展，中国共产党领导层在此次会议上决定坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，将为中国下一阶段发展提供动力和制度保障。

越中友好协会副主席、越南智库战略与国际发展研究中心高级顾问阮荣光表示，正如中共十九届四中全会提出，中国特色社会主义制度是中国共产党和人民在长期实践探索中形成的科学制度体系。经过多年探索，中国构建起具有本国特色的社会主义理论体系，这是对中国实际情况进行研究总结的成果，它也引导着中国的改革开放不断从一个胜利走向另一个胜利。

以色列中国问题专家、以色列以华传媒中心创始人兼主任亚历山大·佩夫兹内尔说，中华人民共和国成立70年来，成就显著。中国在世界舞台扮演着积极和正面的角色，对世界做出重要贡献。任何国家都必须建立与其国情相适应的制度，中国正在不断地完善其制度，这尤其值得肯定。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，作为世界上人口最多的国家，且面临风险和挑战增多的复杂局面，中国选择了符合自身国情的发展道路，本次会议的召开，有利于中国进一步完善现有的社会制度，进一步提高现代化治理能力。

古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多表示，在中国共产党日趋坚强、成熟的领导下，中国走出符合本国国情的中国特色社会主义道路，精准制定并出色完成了一系列发展目标，为推动国家治理能力建设打下良好基础。

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨指出，中国共产党在坚持和完善中国特色社会主义制度过程中发挥领导作用，保障中国在全球治理模式中发挥积极作用，推动中国成为世界舞台上具有重要影响力国家。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，中共十九届四中全会总结了中国特色社会主义制度具有的显著优势，也强调了制度改革创新的重要性，既要坚持又要完善的思路是中国国家治理体系与治理能力得到全面提升的体现。

莫斯科国立大学亚非学院副院长安德烈·卡尔涅耶夫说，中共十九届四中全会强调“党是领导一切的”“健全党统一领导”，这是多年来中共始终如一贯彻的。中国保持稳定、不断提升国家治理能力，对于中国的众多海外伙伴来说至关重要。

（参与记者：丁莹、赵旭、郭骏、王迪、陶军、尚昊、吕迎旭、陈斌杰、朱婉君、吴昊、梁辉、栾海）

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