“年画中的新中国”带米兰观众穿越历史

人民网米兰11月2日电（记者 叶琦）为纪念新中国成立70周年，近日,米兰国立大学孔子学院在米兰市政府和亚洲当代艺术研究中心的支持下，于米兰文化中心举办了一场主题为 “1949年中国：新梦想的记录”新年画展览，一场生动刻画新中国成立初期的艺术展览走进了意大利人们的视野，前来参观的市民络绎不绝。

年画展览由米兰国立大学孔子学院、上海宣传画艺术中心博物馆与上海长宁新虹桥文化艺术中心主办。主办方精心挑选了1949年到1951年间最具代表性的35幅新年画进行展出，通过开国大典、新社会生活以及农民翻身做主这三大主题来展现中国新时代的梦想。这些充满时代气息的中国新年画作品，原汁原味地反映新中国成立初期的历史风貌，回味无穷。

“通过这些栩栩如生的年画，观众不仅可以直观地看到当时中国的社会生活，也获得了一个鲜明的角度去了解中国现当代历史。”活动现场，米兰国立大学孔子学院意方院长兰珊德教授带领着现场嘉宾和观众细细品味和参观，为大家详细解读每个部分的展品及其背后的历史故事，“通过这次展览，我们目睹了日新月异的‘中国速度’，也能细细揣摩充满魅力的的中国文化艺术。”

艺术无国界，文化有共识。展会上的新年画记录了中国社会生活的各个方面，极具中国特色，令前来参观的米兰市民好奇不已。“这些年画太不可思议了，它们把我们带回到那个年代，体味新中国成立初期的艺术、历史与文化，为我们展现了一个70年前中国的样子。我们都知道中国发展迅速，经济充满活力，70年前后直观的对比，真是让人惊叹不已。”米兰市民安德烈·乔瓦尼谈到。

此次新年画展览不仅以新颖的形式庆祝了新中国成立70周年，同时也为参观者提供了走近当代中国七十年发展历史的重要机会。“米兰大学孔子学院一直以来致力中国传统艺术文化宣传，我们希望通过这些活动，能够提高大家对中国文化的兴趣，进一步加强中意之间的合作与交流。”米大孔院中方院长金志刚教授表示。

米兰国立大学跨语言文化交际学院院长迪诺·加维内里先生表示，“包括我在内的很多意大利人非常衷爱中华文化，年画是一项历史悠久的中国民间艺术。通过这些展览，能让米兰当地民众进一步了解中国。我期待未来能有更多的中国文化来到意大利，来到米兰，为米兰市民展示丰富多彩的中国。”

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