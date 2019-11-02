“一带一路”新闻合作联盟短期访学班第二期结业式举行

人民网北京11月2日电（记者 李林宝）11月2日，“一带一路”新闻合作联盟短期访学班第二期结业式在北京举行。人民日报社副总编辑方江山出席并为学员颁发结业证书。中国传媒大学党委书记陈文申、人民日报社对外交流合作部主任胡果分别致辞。来自阿拉伯语国家、俄语国家的39名资深编辑记者参加结业式。

15名学员代表在结业式上发言，分享了参加讲座、参访媒体和到甘肃、四川、山东、江苏实地调研采访的见闻和感受。大家纷纷表示，此次访学让他们更加深刻地认识了一个立体多彩、热情友好、开放自信的中国，更加全面地了解了“一带一路”的时代内涵、现实意义，了解并学习到了媒体融合发展知识和技能。大家由衷表达了在“一带一路”新闻联盟框架中加强媒体交流合作、共同讲好互利共赢故事的愿望。

结业式上，中国传媒大学新闻传播学部向学员们赠送学习资料《习近平治国理政》阿拉伯语卷、俄语卷。人民日报社向学员们赠送阿语、俄语版“一带一路”新闻合作联盟章程。媒体同行还就即将举办的第二届中国国际进口博览会相关情况开展了交流。

本次访学班由国务院新闻办公室主办、“一带一路”新闻合作联盟秘书处（人民日报社对外交流合作部）和中国传媒大学共同承办。第一期访学班已于9月16日至29日成功举办。

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