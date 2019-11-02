康复国际在莫斯科举行杰出贡献奖揭晓

人民网莫斯科11月2日电（记者 屈佩）11月1日，康复国际在莫斯科举行杰出贡献奖揭晓新闻发布会。康复国际主席、康复国际杰出贡献奖评奖委员会主席张海迪宣布，2019年康复国际杰出贡献奖分别授予第73届联合国大会主席埃斯皮诺萨女士，斯里兰卡眼捐献协会，埃塞俄比亚阿尔法聋哑学校。

据悉，埃斯皮诺萨女士在担任联合国大会主席期间，将残疾人权益列为工作七大优先事项之一，积极推动联合国《残疾人权利公约》。她呼吁和倡导全球无障碍建设，让残疾人获得体面工作，在全球范围内开创性地推动残疾人融合发展。斯里兰卡眼捐献协会从上世纪60年代起，累计向世界57个国家捐出了7万枚眼角膜，遍布世界各个角落，为世界各国眼疾患者送去希望和光明。埃塞俄比亚阿尔法聋哑学校50多年来帮助聋哑孩子接受教育，帮助失去听力的孩子们，让他们拥有快乐的童年。阿尔法聋哑学校的爱温暖了孩子们，他的奉献精神闪烁着人道主义的光芒。

张海迪表示，康复国际杰出贡献奖是一个全球性的、关注残疾与康复的奖项，是首次设立的迄今为止残疾人领域的最高奖项。旨在表彰在残疾人事务领域作出重要贡献或产生深远影响的个人或组织，激励世界上更多的人关注残疾人的生存与发展，推动《残疾人权利公约》和《2030年可持续发展议程》的实施，促进世界范围内残疾人权利保护与融合发展。

张海迪介绍，杰出贡献奖是褒奖那些为保护生命的完整性，维护残疾人的权益和尊严不懈努力，为残疾人摆脱贫困和痛苦而呼吁，长期关怀照护残疾人，特别是残疾儿童，为残疾人创造辅助器具，帮助他们走向新的生活的个人和机构。康复国际杰出贡献奖是一个纯粹而高尚的奖项，这份荣誉，承载着康复国际的光荣传统，也寄托着全世界残疾人的信任与期待。

张海迪说，此次康复国际杰出贡献奖的评审以公平、公正为基本原则，制定了详细、规范的《康复国际杰出贡献奖评审规则》。经过评审委员会庄严而慎重的评审和集体商议，最终以投票的方式产生了“康复国际杰出贡献奖”在创新、康复和人文三个领域的三位获奖人或机构。希望获奖者未来在各自的领域发挥榜样作用，并借助他们的影响汇聚更大的力量。愿杰出贡献奖像阳光一样照耀世界的每一个角落，为更多的残疾人带来福祉。

全俄残疾人协会主席，康复国际2019年秋季执委会及会员大会俄方组委会主席特伦特耶夫、康复国际欧洲区主席弗朗索瓦·佩里、中国残联副理事长贾勇等出席发布会。

康复国际成立于1922年，是一个跨领域、跨残疾类别的国际非政府组织，致力于促进残疾人康复和福利，在全球100多个国家和地区拥有会员组织。自2016年张海迪担任康复国际主席以来，康复国际积极推动改革、实施项目、加强合作，聚焦残疾妇女和儿童的生存发展，帮助非洲地区改善残疾人康复条件。成立康复国际全球残疾人事务发展基金和非洲基金，支持和推动国际残疾人事务发展，呼吁国际社会付出更多努力，消除歧视和偏见。

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