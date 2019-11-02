11月的第一天，中美经贸磋商迎来重要进展。

根据此前的安排，中美双方牵头人当天再度通话。

北京时间11月2日凌晨1点05分，商务部网站发出中方声明——

11月1日晚，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话，双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论，并取得原则共识，双方讨论了下一步磋商安排。

声明很简短，篇幅小分量重。

特别是中方发声里的这句话——

“双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论，并取得原则共识”

一周前的牵头人通话中，“双方同意妥善解决各自核心关切”，这一原则在1日的通话中得以进一步确认。

这段时间后台留言中，中方的核心关切大家问得比较多，谈了不少看法，也有一些担忧。

其实，这个问题早在5月的时候，已经讲得清楚明白——

中方三个核心关切问题必须得到解决。一是取消全部加征关税。关税是双方贸易争端的起点，如果要达成协议，加征的关税必须全部取消。二是贸易采购数字要符合实际，双方在阿根廷已对贸易采购数字形成共识，不应随意改变。三是改善文本平衡性，任何国家都有自己的尊严，协议文本必须平衡，目前仍有一些关键问题需要讨论。

这些核心关切，没有变。

至于美方那边，大家早就很清楚，在农产品采购领域的核心关切始终十分突出。

中美经贸谈谈打打一年多的进程表明，妥善解决双方核心关切是达成协议的前提。

尤其是对中方而言，最终取消全部加征关税是从未改变也不会改变的核心关切，即使是阶段性协议，这一核心关切也应得到体现。

核心关切如果解决不好，有些问题就会谈不拢，悬而未决。

核心关切能够形成共识，那么解决悬而未决问题的进程就会加快。

保持这种态势相向而行，双方离阶段性协议就会越来越近。

不过也要看到，妥善解决双方核心关切，难以一蹴而就，也不排除会有新的干扰因素出现。

说来说去，还是那句话——

保持理性冷静，做好两手准备，继续相向而行。

（原题为《妥善解决核心关切是达成协议的前提》）

稿件来源：澎湃新闻客户端

(责编：刘洁妍、杨牧)